Jaume Subirós, Premi Nacional de Gastronomia
El cuiner i propietari del Motel Empordà de Figueres rep la distinció en la categoria de Gastronomia Tradicional i el jurat destaca la seva "trajectòria exemplar"
Jaume Subirós, cuiner i propietari del Motel Empordà de Figueres, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026, que concedeix l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. El jurat que ha decidit el guardó el considera una de les figures primordials de la gastronomia catalana contemporània amb una "trajectòria exemplar", segons la nota difosa per explicar els motius del reconeixement.
Jaume Subirós (Santa Llogaia d’Àlguema, 1949) ha estat vinculat al Motel des de la seva inauguració el 1961, es va formar sota el mestratge del fundador, Josep Mercader, i, explica el jurat, "ha preservat el seu esperit fundacional amb criteri, coherència i fidelitat al territori". Al llarg de dècades, Subirós "ha consolidat el restaurant com un referent de la cuina de producte, de proximitat i de temporada, basada en el respecte pel receptari tradicional i en una manera d’entendre l’hospitalitat com a part indissociable de l’experiència gastronòmica". "El seu llegat –afegeix la nota de l’Acadèmia– representa una aportació decisiva a la preservació, l’actualització i el prestigi de la gastronomia tradicional catalana".
El Motel Empordà va ser la primera escola d'hostaleria de Jaume Subirós, que hi va començar a treballar el 1961 en acabar el curs escolar. Va ser primer grum a l'hotel i després va passar a fer feines al menjador i a la cuina, fins que Mercader el va enviar a formar-se a Barcelona, on va fer estades al Glacier, a l'hotel President, a la marisqueria El Crab i al prestigiós Finisterre.
Va tornar per treballar amb Mercader al restaurant Almadraba Park Hotel a Roses, inaugurat el 1969. L'any 1972, Subirós va iniciar la relació amb la filla del seu mestre i futura esposa, Anna Maria Mercader, i va compaginar les temporades d'estiu a l'Almadraba mentre que a l'hivern s'ocupava del Motel. La mort de Josep Mercader el 1979 va deixar Subirós al capdavant de la cuina del prestigiós hotel i restaurant, on es va mantenir fidel al llegat de Mercader, mantenint l'equilibri entre la tradició i avantguarda.
Els altres premis
Jaume Subirós és l'únic representant de les comarques gironines guardonat per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició en l'edició d'aquest any dels Premis Nacionals de Gastronomia. Els altres premiats, que van rebre el reconeixement en un acte celebrat aquest dilluns al Palau de Peralbes de Barcelona, són Raül Balam, xef del restaurant Moments de Barcelona, amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor; Patricia Sierra, del restaurant Granja Elena de Barcelona, Premi Cap de Sala; Laia Coma, xef del restaurant Mare de la Font de Solsona, Premi Revelació; i la comunicadora Trinitat Gilbert, Premi Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic. S'ha concedit també el Premi Especial de l'Acadèmia a títol pòstum a l'empresari Carles Vilarrubí, que havia estat president de l'entitat.
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