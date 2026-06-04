Torna la Fira de la Gamba de Palamós amb degustacions: del suquet de canana al gelat de gamba
La llotja acollirà el 13 de juny l'onzena edició a partir de les dotze del migdia i fins les deu del vespre
Hi haurà una quinze d'expositors i s'oferirà tan el producte a la planxa com plats elaborats
La Fira de la Gamba de Palamós tornarà el 13 de juny amb la seva onzena edició, amb una quinzena d’expositors que oferiran degustacions tant de gamba a la planxa com de plats elaborats amb aquest emblemàtic producte. Entre les propostes hi haurà receptes tradicionals com l’arròs, els fideus rossejats amb gamba o el suquet de canana, però també creacions més innovadores com gelats de gamba, galetes de xocolata amb gamba o croissants amb tàrtar.
La Fira de la Gamba tindrà lloc novament a la llotja del port, de manera ininterrompuda entre les 12 del migdia i les 22 h.
Durant la jornada també s’organitzaran activitats complementàries com visites guiades a les barques d’arrossegament de la flota local i a la subhasta del peix, així com sessions de showcooking a càrrec de l’Espai del Peix, amb la gamba com a fil conductor.
Al llarg dels seus onze anys d’història, la fira s’ha consolidat com una de les grans cites gastronòmiques del municipi, amb una participació creixent que en la darrera edició es va apropar als 500 quilos de gamba servida.
Els visitants podran adquirir tiquets de manera anticipada a l’oficina de turisme i al Museu de la Pesca, així com el mateix dia de la fira. Les visites i activitats programades seran gratuïtes, tot i que en alguns casos caldrà reserva prèvia.
La Fira de la Gamba està organitzada per l’Ajuntament de Palamós, la Confraria de Pescadors i la Fundació Promediterrània, i compta amb el suport de diverses institucions i entitats del sector. La iniciativa posa en valor la qualitat d’aquest producte local, avalada per la Marca de Garantia Gamba de Palamós, que assegura els estàndards en la seva pesca, manipulació i distribució.
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