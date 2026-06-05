Tres sommeliers gironins se situen entre els cent millors d'Espanya
Matthew Wheeler, del Gammarus de Lloret de Mar, apareix al lloc 26 del rànquing, Laura Tejero Oliu, del Divinum de Girona, al 46, i Cyril Vermeulen, del Celler de Can Roca, és un dels cinc millors promeses
Matthew Wheeler del Gammarus restaurant & beach club de Lloret de Mar, Laura Tejero Oliu del Divinum de Girona i Cyril Vermeulen, del Celler de Can Roca, també de Girona, són els representants de les comarques gironines en un llistat dels cent millors sommeliers d'Espanya que s'acaba de fer públic. Wheeler ocupa el lloc número 26 al rànquing Top 100 Sommeliers, Tejero hi és a la posició 46, i Vermeulen en el bloc entre el 51 i el 100, a més de figurar en el Top 5 dels sommeliers promeses ("one to watch"). Tots tres ja figuraven al llistat de l'any passat.
Aquest rànquing es configura a partir de nominacions realitzades per sommeliers i professionals del sector hostaler de tot Espanya, cosa que, segons els seus responsables, "garanteix un procés participatiu, democràtic i transparent". L'avaluació considera criteris objectius com ara la trajectòria professional, la formació acadèmica, les responsabilitats diàries, els èxits obtinguts i la participació en certàmens nacionals i internacionals. Tot això es pondera mitjançant "un sistema de puntuació agregat que assegura una anàlisi rigorosa i equànime."
El títol de Millor Sommelier d'Espanya 2026 ha estat atorgat a Daniel Giganto Arias, sommelier del restaurant Mu.na de Lleó; la primera dona al llistat, al número 8, és Gemma Vela Humanes, sommelier de l'Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. De fet, els organitzadors del rànquing remarquen l'evoluvió de la presència de dones, que ja suposen el 21% dels professionals del llistat.
Els guardons van ser lliurats en una gala celebrada a Madrid en la qual es va defensar que el paper del sommelier està evolucionant: "Aquests professionals se situen avui en el centre de l'experiència gastronòmica, actuant com a narradors del territori, ambaixadors del producte i peces estratègiques per a la identitat del restaurant".
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