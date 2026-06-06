Nova edició del Birra a Mà: cerveses per a tots els gustos i sabers a la Devesa
Alguns dels mestres cervesers participants a la fira afirmen que no només els serveix per a la promoció comercial, sinó també per potenciar la cultura cervesera a la comarca i educar el públic sobre la diversitat d'estils
Un total de 15 productors de cervesa artesana s'aplegaran avui a la Devesa fins a les 12 de la niten el marc de la novena edició del Birra a Mà. «De les fires que es fan a la província de Girona, aquesta és la més grossa», afirma Santi Morera, president d’El Tirador, l’entitat organitzadora de l’activitat des dels seus inicis.
La llarga trajectòria de la fira ha permès a Morera veure’n l’evolució i constatar que el món cerveser es troba en canvi constant. Des de l’aparició de noves marques —«hi ha d’històriques que ja no hi són i n’han anat apareixent de noves»— fins a la qualitat del producte: «Abans potser costava trobar cerveses de qualitat perquè no teníem experiència. Però amb el món de la informació, internet, etc. Tothom ha evolucionat moltíssim».
Com cada any, Morera ha assistit acompanyat de la seva marca de cervesa, Ondarius, especialitzada en cerveses sour o àcides amb diferents tipus de fruita. També elaboren «lagers, IPAs i negres».
Dos estils que encaixen amb el perfil de visitant de la fira, que s’ha mantingut estable al llarg dels anys, segons va explicar Marc Baulida, soci fundador de La Calavera, una marca present des de la primera edició del Birra a Mà: «Tens dos tipus de client: aquells que s’acaben d’introduir al món i volen alguna cosa més suau i clàssica, i els altres que busquen certs estils». En el seu cas, sumant 15 anys de trajectòria, ofereixen principalment cerveses envellides en bota: «Són especials, acidificades, com si fossin sidra o vi blanc».
Provar cerveses menys convencionals és precisament el que busca el gironí Damià Pujol, aficionat a aquesta beguda i visitant per primera vegada del Birra a Mà: «Conec algunes marques, com ara Moska, però aprofitaré per tastar-ne d’altres».Afegeix que el sorprén veure tanta varietat de cervesa artesana en un mateix espai: «Comences a veure altres marques a bars i supermercats, però encara costa trobar-ne fora de fires».
Més cultura cervesera
Força, Equilibri i Valor són tres de les cerveses que La Faixa, nascuda gràcies a la iniciativa de tres amics, ha presentat per segon any consecutiu al Birra a Mà. Per a Nil Basora, un dels socis fundadors, la fira els serveix tant per donar-se a conèixer com per entrar en contacte amb altres mestres cervesers amb més experiència: «Cal dir que a Girona hi ha molt de nivell».
El que destaca, però, és que també és una oportunitat per potenciar la cultura cervesera a la comarca: «Els productors som molt d’ensenyar, de deixar provar, que la gent experimenti i vegi que no només hi ha un estil de cervesa. Hi ha molts gustos i tothom pot trobar-ne un que li agradi».
Per a Santi Morera, s’està anant pel bon camí: «Ja comença a haver-hi molta més gent que busca un estil concret per a un moment concret del dia. Es pot diferenciar entre el client que demana una cervesa qualsevol i el que demana ‘la’ cervesa».
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