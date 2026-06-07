18/70, la cervesa que reivindica les tapes, la proximitat i la cultura de bar a Girona
Es tracta d’una lager especial de baixa fermentació elaborada per oferir una experiència equilibrada entre intensitat i amargor
Jaume Puig
La gastronomia i la cervesa van sempre de la mà. Però no només això. També comparteixen un mateix objectiu: convertir qualsevol trobada en una experiència. Amb aquesta filosofia neix 18/70, una cervesa que ha trobat en la cultura de bar i en la proximitat el seu principal segell d’identitat.
Aquesta cervesa va néixer com un homenatge a la cultura gastronòmica basca i a l’ambient de les seves tabernes. Els seus inicis es remunten a una producció limitada de barrils en alguns establiments de Donosti, on els mateixos hostalers es van convertir en els seus principals prescriptors. La seva bona acollida va arribar gràcies a una recepta pensada per adaptar-se al gust del nord: una cervesa amb intensitat, caràcter i fàcil de beure.
Amb el temps, aquella proposta inicial va consolidar-se fins a convertir-se en una cervesa amb identitat pròpia, coneguda popularment com “La DieciochoSetenta” o “La Buena”. L’èxit entre el sector hostaler va impulsar, a principis del 2019, el llançament de 18/70 La Rubia en format ampolla.
Una lager especial
18/70 és una lager especial de baixa fermentació elaborada per oferir una experiència equilibrada entre intensitat i amargor. Presenta un color ros fosc, una escuma consistent i un aroma afruitat característic de la seva llevadura.
La recepta incorpora llúpols Nuggets & Perlé, que aporten matisos aromàtics i un amargor suau. Amb una graduació alcohòlica del 6,2%, la cervesa manté cos i caràcter sense perdre frescor.
Les seves notes de tast la converteixen en una opció especialment adequada per acompanyar tapes, cuina tradicional i propostes gastronòmiques de proximitat.
Girona Delicia, aparador de la gastronomia local
La cervesa ha reforçat aquesta aposta local amb el seu patrocini de Girona Delicia, que posa en valor el producte local, la cuina del territori i el paper fonamental de l’hostaleria. La participació de 18/70 a Girona Delicia respon a aquesta voluntat de connectar amb el territori i amb els espais on la gastronomia es viu de manera autèntica.
El nou canal gastronòmic del Diari de Girona s’ha consolidat com un punt de trobada que posa en valor el producte local, la creativitat culinària de les comarques gironines i el paper que juguen els restaurants en la dinamització econòmica i social. Per a la marca cervesera, formar part d’aquesta iniciativa és també una manera de reivindicar la cultura de compartir al voltant d’una taula i d’acompanyar el sector hostaler en un moment en què la proximitat i l’experiència gastronòmica tenen cada vegada més pes entre els consumidors.
Des de HEINEKEN España destaquen que “aquest tipus de col·laboracions permeten donar suport al teixit hostaler i impulsar projectes que contribueixen a reforçar la competitivitat del sector”. La companyia compta amb un ampli portfoli de marques, entre les quals destaca 18/70.
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