Diari de Girona organitza un «showcooking» de peix blau
Es farà dilluns 15 de juny a l’espai Maram de l’Escala i anirà a càrrec d'Stefano Delli Carri, cuiner del restaurant Clarete Club del Vi
Diari de Girona i Prensa Ibérica han organitzat per al dilluns dia 15 de juny un showcooking de peix blau a l’espai Maram del port de l’Escala. La demostració culinària anirà a càrrec d'Stefano Delli Carri, cuiner del restaurant Clarete Club de Vins de la mateixa localitat, i comptarà amb un maridatge de vins que farà Alejandra Sampson, responsable d’enoturisme i sommelier del celler Clos de Basella de Siurana d’Empordà.
L’acte, amb el títol «Peix blau de proximitat: cuina i tast», l’organitzen Diari de Girona i Prensa Ibérica, i forma part del projecte gastronòmic Girona Delícia, impulsat pel diari per donar una visió el màxim d'àmplia possible del sector gastronòmic de les comarques gironines. El showcooking compta amb el patrocini de Grup Pous, Clos de Basella i L’Amant, i hi col·labora la Confraria de Pescadors de l’Escala. L’accés serà gratuït però amb aforament limitat, i caldrà registre previ (https://eventos.prensaiberica.es/350542431408345821/ca/info).
La demostració d'Stefano Delli Carri començarà a les dotze del migdia i s’allargarà aproximadament fins a les dues. El cuiner de Clarete Club de Vins elaborarà en directe tres plats, que seran tastats pels assistents i maridats amb els vins de Clos de Basella seleccionats per Alejandra Sampson.
Les tres elaboracions que presentarà Delli Carri tenen com a protagonista el peix blau. El cuiner prepararà en directe davant dels assistents sashimi de verat (o un peix similar) amb salsa de jalapenyo verd; sardina amb pesto de tomàquet sec i llimona; i zamburinya amb anxova i tòfona.
No és la primera vegada que Delli Carri fa demostracions de cuina en directe: l’octubre passat va participar en un ronqueig de tonyina a l’Escala, que també va culminar amb un tast. El seu restaurant, Clarete Club de Vins, ofereix una acurada selecció de vins i una proposta gastronòmica que combina influències diverses, sempre buscant la màxima qualitat i utilitzant productes de proximitat; el peix blau hi té un protagonisme destacat.
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