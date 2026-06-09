La Guia de Vins de Catalunya s'obre als consumidors en la nova etapa de Wine Palace
La publicació prepara la dinovena edició amb tastos a cegues a Vilamalla i incorporarà una doble puntuació: la dels sommeliers professionals i la dels aficionats al vi, els winelovers
La Guia de Vins de Catalunya 2027 prepara la dinovena edició amb una nova etapa després de l'adquisició per part del grup Wine Palace. La publicació, liderada per Marc Subirós, coordinador editorial, i Anna Vicens, responsable de tast, vol guanyar visibilitat i ampliar el seu abast amb una de les principals novetats d'enguany: la incorporació d'una doble puntuació. D'una banda, hi haurà la valoració dels sommeliers professionals i, de l'altra, la dels consumidors aficionats al vi, els winelovers. Les dues notes es publicaran per separat i no se'n farà una mitjana.
El coordinador editorial de la guia, Marc Subirós, defensa que aquest sistema d'avaluació permetrà obtenir una imatge més completa del sector. "Pot ser que un vi tingui una puntuació molt elevada pels professionals i que el consumidor final el puntuï més baix", apunta. Segons Subirós, aquesta doble lectura "servirà a la guia i també als cellers, perquè al final el consumidor és qui compra el vi o el tasta als restaurants".
Els tastos professionals han començat aquest dimarts a la seu d’Alregi, a Vilamalla, i s’allargaran fins dimecres. Hi participa una cinquantena de sommeliers cada jornada, que analitzen a cegues prop de 850 vins presentats per 198 cellers d’arreu de Catalunya. Generalment, cada celler ha presentat entre tres i cinc referències. Les mostres es valoren en taules formades per cinc professionals i coordinades per un cap de taula, que condueix la deliberació i ajuda a consensuar les puntuacions finals.
Cada taula tasta una quarantena de vins al llarg de la jornada i els avalua seguint els paràmetres fixats per la guia. Entre els membres del jurat professional hi ha noms com Toni Gerez, Anna Casabona, Ferran Vila, Toni Albiol, Alícia Juher, Blanca Ozcáriz, Fabrice Rieu, Audrey Dore o David Janer.
Subirós explica que l’objectiu és convertir la guia en "un altaveu encara més potent" per al vi català. En aquest sentit, considera que l’entrada dels winelovers permetrà complementar la mirada dels sommeliers amb la del públic final. Els tastos populars es faran entre finals de juny i principis de juliol en diferents establiments del grup repartits per Catalunya. Hi participaran prop de 300 persones, majoritàriament clients del Club Wine Palace, contactes de la base de dades del grup i aficionats que s’han interessat pel projecte a través de les xarxes socials. Les sessions tindran un format més reduït, amb grups d’una desena de persones i sèries de tast més curtes, perquè el consumidor final "no està habituat a tastar i escopir tantes referències seguides com un professional", apunta.
Neutralitat i tastos a cegues
Un dels aspectes que la nova direcció ha volgut remarcar és la independència de la guia respecte de l’activitat comercial de Wine Palace. Subirós assegura que s’han establert mecanismes per separar clarament la publicació de la publicitat, amb l’objectiu d’"evitar qualsevol sospita d’influència" en les valoracions. "No cal ser proveïdor de Wine Palace per presentar-se a la guia; i presentar-s’hi tampoc vol dir entrar a les botigues", remarca.
Per garantir aquesta neutralitat, els tastos es fan íntegrament a cegues i sense la participació dels sommeliers vinculats a l’empresa en les puntuacions. El grup organitza els tastos, però no intervé en la valoració dels vins. La coordinació de l'activitat recau en un equip dirigit per Anna Vicens, presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers.
La Guia de Vins de Catalunya 2027 es presentarà previsiblement al novembre, quan es faran públiques les puntuacions i els reconeixements. Fins aleshores, tant els resultats dels tastos professionals com els dels consumidors es mantindran en secret.
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