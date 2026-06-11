Així es dissenyen les cuines dels restaurants d'èxit a les comarques gironines
Procuina Proyectos ofereix un servei clau a Girona i la Costa Brava, des del disseny i la fabricació pròpia d'equipament professional i servei postvenda
Jaume Puig
La gastronomia és un dels motors econòmics de les comarques gironines. Alguns dels millors restaurants de Catalunya, Espanya o, fins i tot, el món, es troben a la demarcació, que va rebre 8,18 milions de visitants durant el 2025. Aquesta dada té un impacte sobre el sector: bars, restaurants o hotels són alguns dels negocis que més se’n beneficien.
Els negocis del sector de l’hostaleria cerquen avui espais més eficients, sostenibles i adaptats als nous ritmes de treball. La necessitat d'optimitzar processos, reduir el temps de servei, complir normatives sanitàries cada vegada més exigents i maximitzar l'aprofitament dels espais ha convertit la cuina professional en un element estratègic per a la competitivitat dels negocis.
La demanda de noves obertures, reformes i modernització d'instal·lacions està generant oportunitats per a empreses vinculades a l'equipament professional, el disseny d'espais i la fabricació especialitzada.
Cuines professionals a mida a Girona
Aquest canvi de paradigma està impulsant una demanda creixent de projectes integrals, en què el propietari no només adquireix maquinària, sinó que busca assessorament en la distribució dels espais o la selecció d'equipaments. És en aquest context on han crescut empreses com Procuina Proyectos, amb seu a Tordera i activitat a les comarques gironines, el Maresme i la Costa Brava.
La companyia s'ha especialitzat en el desenvolupament de projectes integrals per a hostaleria: des del disseny inicial fins a la posada en marxa de la instal·lació. Segons expliquen, una part important de la demanda actual prové de negocis que necessiten adaptar-se a noves necessitats operatives o aprofitar reformes per incrementar la productivitat dels seus equips.
Fabricació de cuines professionals a mida
La personalització dels espais és un dels elements més buscats. Molts establiments treballen en locals amb limitacions arquitectòniques o superfícies reduïdes que obliguen a aprofitar cada metre quadrat. Per respondre a aquesta necessitat, Procuina Proyectos ha apostat per la fabricació pròpia de mobiliari d'acer inoxidable a mida, una solució que permet adaptar taules de treball, zones de preparació, prestatgeries o elements tècnics a les característiques específiques de cada projecte.
Maquinària professional i assessorament tècnic
A més del disseny i la fabricació, Procuina Proyectos subministra maquinària professional per a hostaleria i assessora cada client segons el tipus de negoci, el volum de producció i les necessitats operatives. L’empresa aposta per equips de qualitat i cuines industrials duradores, amb l’objectiu d’oferir instal·lacions preparades per al ritme intens del sector de la restauració. També tenen un servei postvenda que ajuda el client en tot el que sigui necessari un cop ja s'ha instal·lat la maquinària.
També ofereixen demostracions i formacions sobre la maquinària que instal·len, ajudant els professionals a treure el màxim rendiment dels equips i a treballar amb més seguretat i eficiència.
Contacte
Tel. 938 85 14 25 / 607 43 30 13
Correu: hola@procuinaproyectos.com
Web: Procuina Proyectos
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos