Promoció
La Fira de la Cervesa Artesana porta 14 estands i una quarantena de varietats a la Rambla de Figueres
La cinquena edició se celebra aquest divendres i dissabte amb productors de l’Alt Empordà, convidats de la Garrotxa i la Catalunya Nord, tastets gastronòmics i actuacions musicals
Santi Coll
La Fira Degustació de la Cervesa Artesana arrenca aquest divendres a la Rambla de Figueres amb més oferta que mai i amb un canvi destacat de calendari. La cinquena edició se celebra els dies 12 i 13 de juny, després d’avançar les dates respecte d’edicions anteriors, i reunirà 14 estands entre productors cervesers i establiments d’alimentació. L’accés serà gratuït i els horaris seran divendres, de 17 a 22.30 hores, i dissabte, d’11 a 14 hores i de 16 a 22.30 hores.
L’esdeveniment, organitzat per Comerç Figueres amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, manté l’objectiu de donar a conèixer la cervesa artesana que es produeix a la ciutat i a la comarca, així com els seus mètodes d’elaboració. Enguany es preveu que el públic pugui tastar una quarantena de cerveses diferents. La fira creix respecte de l’any passat, quan va passar per 2.000 litres de cervesa servits i 2.600 tastets de menjar, i ara amplia la participació d’11 a 14 estands.
Hi prendran part sis productors artesans de l’Alt Empordà: Cervesa de Roses (CDR), Cooperativa Cervesera Cadaqués, Notenfadis, Rufa, Limbik Co i Albera. Com a convidats, s’hi sumaran Cervesa Pochs, de Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, i La Fresca, de Perpinyà, a la Catalunya Nord. La part gastronòmica anirà a càrrec de sis establiments vinculats a Comerç Figueres: Serraplà, La Patagonia, Les delícies d’en Nil, Boga Gastrotaberna, Batuts i Sea & Chips.
Activitats amb música
La programació de la Fira de la Cervesa Artesana també inclou música en directe i activitats de carrer. Divendres hi actuaran Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, a les 18.30 hores, i Bananna Beach Crew, a les 20.30 hores. Dissabte, PD Pawer ambientarà el migdia amb música soul, rocksteady, ska i reggae, mentre que a la tarda hi haurà cercavila amb Tramuntakada i concerts de Sweet Chilli Band i Poéticamente Incorrectos.
Com a prèvia, la fira ha programat cinc tastets temàtics en espais emblemàtics o singulars de Figueres, com la Casa Natal Salvador Dalí, el Balcó del Mercat o la capella de Sant Sebastià, al costat de l’absis de Sant Pere. Entre les propostes hi ha maridatges amb cerveses de l’Alt Empordà, una visita a l’obrador de Rufa i una sessió de "xocobirra" amb el mestre xocolater figuerenc Arnau Triola.
El cartell d’aquesta cinquena edició és obra de Leonard Beard i manté la inspiració en el poema El pastor i la sirena, de Joan Maragall, una metàfora visual vinculada a l’imaginari de l’Empordà. El got de vidre de la fira serà el mateix de cada any i es podrà reutilitzar d’edicions anteriors o adquirir a la fira per un euro.
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