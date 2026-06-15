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Can Ginesta: cent anys de cuina que "pesen" de la millor manera

De botiga de vi i gra a restaurant reconegut dins i fora de Vilobí d'Onyar, l'establiment arriba al segle de trajectòria amb una carta que equilibra la cuina de "xup-xup" amb elaboracions renovades i producte de temporada

D'esquerra a dreta: Dolors Bou, Arnau Mencio, Narcís Bou i Pepita Mató.

D'esquerra a dreta: Dolors Bou, Arnau Mencio, Narcís Bou i Pepita Mató. / David Aparicio

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Helena Viñas

Helena Viñas

Vilobí d'Onyar

El restaurant familiar Can Ginesta de Vilobí d'Onyar ha sobreviscut a dos incendis. El primer, abans de la Guerra Civil, quan no era més que una botiga de gra i vi regentada per Josep i Dolors, dos pagesos de Can Ginesta —d'aquí el nom de l'establiment. El segon incendi, l'any 1984, el patiria la segona generació i s'enduria la part superior del negoci, ja transformat en restaurant. "Va ser un dissabte al vespre, i era hivern segur. L'endemà, tot el poble va venir a ajudar, i diumenge a la tarda Can Ginesta ja funcionava", explica Josep "Pitu" Borrell, amic de la família i cosí de la mare d'Arnau Mencio, quarta generació del restaurant.

A causa dels incendis es va cremar molta documentació i fotografies, explica Mencio. Amb tot, la memòria dels primers dies de Can Ginesta encara es manté viva gràcies tant a les anècdotes que ell i "Pitu" Borrell expliquen com al menú diari que encara ofereixen. "Les galtes de porc i els callos encara els fem gairebé igual que com els cuinava la meva àvia, Pepita Mató".

Els callos de la iaia Pepita de Can Ginesta.

Els "callos" de la iaia Pepita de Can Ginesta. / David Aparicio

Justament, van ser ella i el seu marit, Narcís Bou, els qui van donar el tret de sortida al restaurant tal com es coneix avui. "La Pepita sabia molt de cuinar. Va començar fent cargols, i jo recordo que anaven al mercat i tornaven amb un sac ple de caps de xai. La gent en menjava molt, i també peix", rememora Borrell, que també remarca la generositat de la família. "Hi havia gent que no tenia diners per menjar, i venien a demanar permís per poder escurar les cassoles. Per dues pessetes els donaven una llesca de pa grossa".

El matrimoni va tenir quatre filles —Dolors, Lourdes, Roser i Fina—, encara recordades per molts clients de tota la vida. "Alguna vegada ens pregunten si encara treballen aquí, o si estan casades", expliquen entre rialles Borrell i Mencio.

Aquest últim, fill de Dolors Bou, va començar a treballar a Can Ginesta quan tenia poc més de vint anys. "Tenia números per acabar aquí. Soc fill únic i, pràcticament, si volia mantenir el restaurant, em tocava a mi". La seva mare i la seva tieta Lourdes, responsable de la cuina durant anys, el van acompanyar fins a la seva jubilació.

Carxofes a la brasa amb pernil ibèric i romesco, un dels plats nous de Cn Ginesta.

Carxofes a la brasa amb pernil ibèric i romesco, un dels plats nous de Can Ginesta. / David Aparicio

Amb l'arribada d'Arnau Mencio també es van produir algunes actualitzacions, tant en l'àmbit informàtic com gastronòmic. Sense abandonar la cuina tradicional, ha introduït una oferta d'arrossos i ha adaptat la carta a les tendències actuals i al producte disponible. "Abans parlàvem dels caps de xai; ara pràcticament no te'n venen. O els cervells d'animal, que tampoc agraden als joves".

"Tampoc és un pas molt heavy, per dir-ho així. No ho hem canviat tot al cent per cent", puntualitza. Les noves incorporacions a la carta les ha fet de la mà de Vanessa Pijoan, la cuinera de Can Ginesta i successora de Lourdes Bou.

Vanessa Pijoan, la cuinera de Can Ginesta.

Vanessa Pijoan, la cuinera de Can Ginesta. / David Aparicio

Entre les propostes més actuals destaquen el tàrtar de tonyina marinada amb alvocat i sèsam o les carxofes a la brasa amb pernil ibèric i romesco. Comparteixen carta amb elaboracions més clàssiques, com el turbot amb crema de marisc i gambes o la pota de pop a la brasa amb parmentier de patata, oli de pebre vermell i bolets. En resum, un equilibri entre la cuina tradicional de "xup-xup" que encara agrada i es busca, i una altra de més renovada.

Entre les propostes més actuals de Can Ginesta destaca el tàrtar de tonyina marinada amb alvocat i sèsam.

Entre les propostes més actuals de Can Ginesta destaca el tàrtar de tonyina marinada amb alvocat i sèsam. / David Aparicio

El local de sempre

Mencio té clar que l'oferta gastronòmica atrau una gran varietat de clients: des del jubilat de tota la vida que "és més modern i li agrada menjar bé", fins a personalitats de l'àmbit musical i futbolístic català, passant per la gent treballadora de la zona. "Hi ha qui no treballa aquí, que ve de Bescanó o Fornells", explica.

Mencio creu que part de l'èxit es deu al "preu del menú diari i a la quantitat dels plats". Per a Borrell, però, l'efecte crida de Can Ginesta va molt més enllà: "Al final són cent anys d'història, i pesen".

Ell ha viscut l'establiment des de ben petit. Recorda, per exemple, quan acompanyava el seu pare a buscar el vi que es servia al restaurant a Lloret amb un carro i dues botes grosses, abans de la guerra. També menciona els anys en què Can Ginesta era el punt de trobada dels joves abans de sortir de festa i un dels llocs preferits per seguir els partits de futbol: "Va ser un dels primers establiments a tenir televisió de la zona. La gent s'arreplegava a fora i mirava a través de les finestres".

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L'essència de Can Ginesta no ha canviat després de cent anys: continua sent un espai de reunió, amb alguns canvis a la carta."Ens hem actualitzat més que no pas modernitzat", remarca Arnau Mencio.

L'equip actual de Can Ginesta.

L'equip actual de Can Ginesta. / Can Ginesta

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