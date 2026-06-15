Vespreig entre vinyes: música, vi i companyia per donar la benvinguda a l’estiu
Clos de Basella estrena el 19 de juny un nou cicle d’experiències al celler de Siurana d’Empordà amb música en directe, aperitiu i vins en un entorn envoltat de natura
Hi ha tardes que conviden a aturar-se, a deixar enrere el ritme del dia i a gaudir del paisatge amb una copa de vi a la mà. Amb aquesta filosofia neix el primer Vespreig de Clos de Basella, una proposta pensada per viure el celler d’una manera diferent i donar la benvinguda a l’estiu entre vinyes, música i bona companyia.
La cita serà el pròxim 19 de juny, de 18.30 h a 20.30 h, al celler Clos de Basella, a Siurana d’Empordà. En plena plana empordanesa i envoltat d’un entorn natural privilegiat, el celler obre les portes a una vetllada que vol combinar la calma del capvespre, el caràcter dels seus vins i l’energia de la música en directe. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada al següent enllaç: https://www.entrapolis.com/entradas/donem-la-benvinguda-a-lestiu-amb-un-vespreig-entre-vinyes
Un concert de Soulsisters
El primer Vespreig comptarà amb el concert en directe de Soulsisters, que posarà banda sonora a una trobada concebuda per compartir, desconnectar i gaudir sense presses. L’experiència inclou un aperitiu i una copa de vi de benvinguda, una manera de començar la tarda tastant l’essència de Clos de Basella en un ambient proper i relaxat.
Durant tota la vetllada també hi haurà servei de wine bar, perquè els assistents puguin continuar descobrint els vins del celler mentre el sol baixa sobre les vinyes. La proposta busca reivindicar el plaer senzill de trobar-se en un espai singular, envoltat de natura, i deixar-se portar pel paisatge, la música i el vi.
Amb aquest nou cicle, Clos de Basella convida a viure l’Empordà des d’una mirada tranquil·la i sensorial. Un vespre entre vinyes per celebrar l’arribada de l’estiu, brindar amb amics i descobrir el celler d’una manera més íntima, festiva i especial.
Informació pràctica
Activitat: Primer Vespreig de Clos de Basella
Data: 19 de juny
Horari: De 18.30 h a 20.30 h
Lloc: Clos de Basella, Siurana d’Empordà
Inclou: Concert en directe de Soulsisters, aperitiu i copa de vi de benvinguda
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