Petit Selva inaugura un nou local de cuina tropical al Barri Vell de Girona
El nou espai, situat al carrer Anselm Clavé, ofereix menjar per emportar inspirat en la cuina equatoriana i llatinoamericana
Petit Selva ha obert un nou local al Barri Vell de Girona. L’espai, situat al número 10 del carrer Anselm Clavé, amplia el projecte de Selva Cafè d’Especialitat i Cuina Tropical, que fa quatre anys que és present a la ciutat.
La inauguració es va celebrar el passat dissabte amb una festa oberta al públic, amb música en directe i menjar tropical. El grup Sabor y Son va posar-hi ritmes llatinoamericans i va omplir el local d’un ambient festiu, amb veïns i curiosos que s’hi van acostar per conèixer el nou espai.
Batuts tropicals i pans de iuca
El menjar va ser un dels grans protagonistes de la jornada. Petit Selva va oferir una degustació gratuïta de batuts tropicals i pans de iuca, dues propostes que formen part de la seva oferta habitual i que estan inspirades en la cuina manabita equatoriana.
La propietària, Michelle Barragán, va voler compartir una mostra de la gastronomia de Manabí, província de l’Equador que aquest any ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia 2026 per l’IGCAT.
Petit Selva neix com un espai de menjar per emportar vinculat a Selva Cafè d’especialitat i cuina tropical. El local ofereix plats i propostes inspirades en la cuina de l’Equador i de l’Amèrica Llatina, amb un format ràpid i pensat per al dia a dia.
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