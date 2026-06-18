Aquestes són les xarcuteries gironines premiades a Madrid
Arnall de Torre Valentina ha rebut la màxima distinció dels premis Joies de la Xacuteria, que també han reconegut el Colmado Llívia, Vallémena de Sant Gregori i Can Fanera de la Cellera
Quatre establiments de les comarques gironines han estat reconeguts en la primera edició dels premis Joies de la Xarcuteria, concedits aquesta setmana en el marc del congrés CharcutExpo 2026, a IFEMA Madrid. La distinció més alta, les tres Joies de la Xarcurteria, ha estat per a sis establiments de tot l’Estat, entre els quals hi ha Arnall de Torre Valentina, a Sant Antoni de Calonge. Segons l’organització, aquests negocis han estat premiats per la seva capacitat de convertir la xarcuteria en una proposta de valor diferencial, combinant producte, origen, servei i experiència de compra. Arnall és una carnisseria-xarcuteria originària de Palamós que té establiments també a Palafrugell, Platja d’Aro, S’Agaró, Torre Valentina i Torroella, i que gestiona la carnisseria d'alguns supermercats.
Un altre establiment gironí ha estat reconegut amb dues Joies de la Xarcuteria: Colmado Llívia, d'Albert Boronat, que forma part del grup de catorze negocis distingits amb aquesta categoria.
Finalment, Vallémena, a Sant Gregori, i Can Fanera, a La Cellera de Ter, han obtingut una Joia de la Xarcuteria, una categoria que agrupa una vintena d’establiments d’arreu de l’Estat. Com la mateixa organització explica en el comunicat que anunciava els reconeixements, les Joies de la Xarcuteria repliquen el model de les estrelles de la Guia Michelin per als restaurants.
Vallémena ja va ser guardonada recentment amb el segon premi en el concurs per elegir la millor botifarra tradicional de les comarques gironines, organitzat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans.
Els premis també han reconegut Xesc Reina, nascut a Sant Hilari Sacalm, com a Mestre Xarcuter de CharcutExpo 2026, per la seva aportació a l’excel·lència artesanal i a la innovació del sector. Reina fa molts anys que es va instal·lar a les illes Balears, on és mestre xarcuter de Can Company i ha excel·lit en l'elaboració de la sobrassada.
45 establiments
En total, aquesta primera edició dels premis ha reconegut fins a 45 establiments xarcuters de tot l’Estat amb l’objectiu de posar en valor els professionals que mantenen viu l’ofici xarcuter i que, alhora, han incorporat noves formes de venda, presentació, gestió i atenció al client.
El director general de CharcutExpo, Albert Planas, ha destacat que els guardons "neixen per reconèixer un ofici que forma part de la cultura gastronòmica i que viu un moment decisiu, des de la qualitat del producte fins a la innovació en el punt de venda", segons un comunicat de l'organització.
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