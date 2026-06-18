La bugaderia que hi ha darrere la imatge impecable de restaurants, allotjaments turístics i altres negocis gironins
La bugaderia Pous està especialitzada en tractar els tèxtils més delicats d'aquests sectors, on la cura dels detalls i el servei de proximitat defineixen l'excel·lència de l'experiència
Jaume Puig
Girona és una de les grans destinacions gastronòmiques del país. Restaurants d’Estrella Michelin, establiments de cuina tradicional, cases rurals, hotels boutique, càterings, i espais singulars on gaudir amb família, amics o la parella. Per aquest motiu, la imatge és molt més que un simple cost, és una inversió.
Estovalles impecables i tèxtils que mantenen la seva qualitat després de cada servei. En un restaurant, l’experiència del client va més enllà del plat. També compten els detalls de la taula. I és precisament en aquest terreny on les bugaderies industrials es converteix en un aliat estratègic per a molts negocis de restauració i hostaleria de les comarques gironines.
El valor de la proximitat al territori
La proximitat és un factor determinant a l’hora d’escollir proveïdors. Conèixer la realitat del sector, entendre els ritmes de la temporada turística i poder reaccionar davant necessitats urgents són aspectes especialment valorats pels professionals de l’hostaleria.
En aquest context, Bugaderia Pous, integrada dins de Grup Pous i amb seu a Fornells de la Selva, ha consolidat la seva activitat donant servei a restaurants, allotjaments turístics com hotels o cases rurals, empreses d’esdeveniments o perruqueries de les comarques gironines. La companyia ha basat la seva proposta en una idea senzilla: cada client té necessitats diferents i cada peça requereix un tractament específic. Aquesta filosofia es tradueix en processos adaptats als materials, als volums de treball i als estàndards de qualitat que exigeix cada negoci.
Cada peça necessita un tractament
Una estovalla de qualitat, un llençol o els tèxtils utilitzats en un esdeveniment requereixen tractaments diferents. Les taques de vi, greix o productes alimentaris, habituals en el dia a dia de la restauració, necessiten processos específics perquè la peça mantingui la seva aparença i allargui la seva vida útil.
La personalització del servei permet establir freqüències de recollida i entrega adaptades, tractaments específics per als diferents teixits i una planificació que garanteixi que el material estigui disponible quan el negoci el necessita.
Un soci invisible, però imprescindible
“Quan un client entra en un restaurant, per exemple, difícilment pensarà en qui ha rentat les estovalles o preparat els tovallons. Però si aquests elements no estan en perfectes condicions, la percepció de qualitat es pot veure afectada immediatament”, expliquen des de la Bugaderia Pous.
Per aquest motiu, molts establiments de Girona i la Costa Brava treballen amb proveïdors especialitzats com aquesta l'empresa integrada dins el Grup Pous, capaços d’oferir regularitat, puntualitat i control de qualitat. La bugaderia deixa de ser una tasca auxiliar per convertir-se en una part més de del negoci.
A més, externalitzar aquest servei, permet als negocis concentrar-se en la seva activitat principal, evitant la inversió en equipaments, personal i processos interns que sovint resulten poc eficients per a negocis amb una elevada demanda tèxtil.
¿Per què el rentat industrial permet optimitzar costos?
Un rentat adequat contribueix a conservar millor les peces, reduir-ne la substitució prematura i mantenir una imatge coherent amb el posicionament del negoci. Per als establiments que utilitzen tèxtils que requereixen rentat, especialment els negocis gastronòmics i els allotjaments turístics, la qualitat i la presentació d’aquests elements formen part del valor percebut pel client.
La bugaderia industrial no és només una qüestió d’higiene o logística; també és una eina que contribueix a reforçar la imatge de l’empresa i a mantenir els estàndards de qualitat.
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