L'Andreu Juanola posa a prova la millor pasta de Girona (i un plat l'ha deixat sense paraules)
L'influencer i conductor del podcast "La Sotana" visita tres restaurants emblemàtics del centre de Girona —La Ferla, Sinofos i Ditifet— per descobrir, tastar i recomanar les seves propostes de pasta, en una nova sèrie de contingut produïda per Girona Delícia amb el patrocini de Nissan Camps Motor, un dels patrocinadors principals del projecte
A l'Andreu Juanola li agraden els macarrons. Ho diu ell mateix, i ho repeteix sempre que pot al seu podcast "La Sotana", un dels espais de conversa més seguits del panorama digital català. Per això, quan Girona Delícia li va proposar fer una ruta gastronòmica per la ciutat, la resposta no podia ser una altra: una ruta de pasta per Girona ciutat, visitant tres dels seus restaurants preferits.
El resultat és un nou contingut on l'Andreu recorre tres adreces molt diferents entre elles, però amb un denominador comú: totes tenen un plat de pasta que val la pena tastar.
Tres restaurants, tres propostes
La primera parada és La Ferla, el petit restaurant italià amagat al cor del Barri Vell de Girona, a tocar de la Catedral. Allà, l'Andreu tasta uns tortellini trufats, una de les elaboracions més celebrades de la casa, en un local que ha sabut guanyar-se la fidelitat de gironins i visitants amb una proposta de cuina italiana autèntica i de proximitat.
La segona aturada és a Sinofos, a la Plaça de Catalunya, un dels restaurants més consolidats de la gastronomia gironina contemporània i reconegut per la Guia Michelin. Al capdavant de la cuina hi ha Marc Ramos, i la seva proposta d'arrossos i pastes és una de les seccions més valorades de la carta. Allà, l'Andreu es decanta per uns macarrons tradicionals, en una versió que demostra que els clàssics, ben fets, no passen mai de moda.
L'última parada és Ditifet, al carrer dels Calderers, un restaurant de cuina catalana de temporada liderat per Adrià Edo als fogons i Júlia Trota a la sala. Allà, l'Andreu tasta també una versió de macarrons tradicionals, en un local conegut per redescobrir sabors que havien quedat en l'oblit a través de tècniques actuals.
En cada parada, l'Andreu conversa directament amb els equips de cuina, pregunta pels secrets de cada elaboració i dona la seva valoració sincera —tal com fa habitualment al seu podcast, on la conversa propera i sense filtres és la seva marca de la casa.
Una ruta sobre rodes elèctriques
Tot el recorregut s'ha fet amb el nou Nissan Micra, un dels models més recents de la gamma elèctrica de Nissan, que ha acompanyat l'Andreu en els desplaçaments entre les tres parades de la ruta pel centre de Girona. Un vehicle pensat per a la mobilitat urbana, àgil i silenciós, ideal per moure's pels carrers estrets del Barri Vell i el centre de la ciutat.
La sèrie compta amb el patrocini de Nissan Camps Motor, concessionari Nissan i Isuzu amb seu a Fornells de la Selva i Vulpellac, i un dels patrocinadors principals del projecte Girona Delícia. Una col·laboració que reflecteix l'aposta de Camps Motor per acompanyar el teixit gastronòmic i cultural de les comarques gironines, sumant-se a iniciatives que posen en valor tant el talent local com la mobilitat del futur.
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