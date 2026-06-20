Els Metres de Botifarra del Vora Estany celebren 25 anys de tradició a Banyoles
Més de 32.500 metres de botifarra s'han consumit durant un quart de segle en aquesta tradició estiuenca de la capital del Pla de l'Estany
Aquest estiu, el Vora Estany de Banyoles celebra els 25 anys dels Metres de Botifarra, una de les propostes gastronòmiques més reconegudes de les nits d’estiu a la ciutat. Una cita que s’ha convertit en molt més que un sopar: és una tradició compartida entre banyolins i banyolines, gironins i gironines i turistes que busquen una experiència autèntica davant l’Estany de Banyoles.
La proposta manté l’essència que l’ha fet créixer durant tots aquests anys: botifarra servida per metres, taules per compartir, ambient familiar i una ubicació privilegiada a tocar de l’aigua. Sopar al Vora Estany, especialment quan cau el sol, és una manera molt especial de viure Banyoles. La posta de sol davant l’Estany, el bon ambient de la terrassa i el caràcter festiu dels Metres de Botifarra han fet que aquesta experiència sigui una cita habitual de l’estiu.
Aquest 25è aniversari arriba també amb una dada curiosa: durant tots aquests anys s’han menjat aproximadament 32.500 metres de botifarra, suficients per arribar de Banyoles fins a Figueres si els poséssim tots un darrere l'altre! Una xifra que explica fins a quin punt aquesta proposta ha arrelat entre generacions de clients i s’ha convertit en part de la memòria gastronòmica del restaurant.
Per celebrar l’aniversari, el Vora Estany també ha renovat un dels elements més característics de l’experiència: els mantelins amb jocs. Des de fa anys, els Metres de Botifarra tenen una imatge molt definida, amb la presentació sobre fusta i uns mantelins pensats per fer més divertida l’estona a taula. Busca les diferències, sopes de lletres, quiz i altres jocs formen part d’aquesta manera pròpia d’entendre el sopar: menjar, jugar, riure i compartir.
Enguany, els nous mantelins arriben amb il·lustracions renovades a càrrec de l’Eulàlia Duran, que ha donat una nova mirada a aquesta part tan estimada de la proposta. Una actualització que manté l’esperit de sempre, però que suma frescor i creativitat a una tradició que continua ben viva.
Els Metres de Botifarra del Vora Estany són, en definitiva, una manera de celebrar l’estiu a Banyoles: amb producte tradicional, taules plenes, vistes a l’Estany i aquella sensació que només tenen les nits que s’allarguen sense pressa.
Després de 25 anys, la proposta continua convidant a compartir un sopar davant l’Estany de Banyoles amb amics, família o companys. Una experiència senzilla, propera i molt arrelada al territori que aquest estiu celebra un aniversari molt especial.
25 anys de Metres de Botifarra, 32.500 metres compartits, moltes nits d’estiu per recordar i ganes d'arribar més lluny encara!
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