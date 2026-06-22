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Florenci Fruits consolida la venda directa amb el primer aniversari de la seva Agrobotiga

L'empresa familiar de Sant Pere Pescador, amb origen el 1952, aposta per la venda directa i els productes locals

l’agrobotiga El Mercat de Florenci Fruits.

l’agrobotiga El Mercat de Florenci Fruits. / DdG

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Redacció

Redacció

Sant Pere Pescador

Florenci Fruits és una empresa familiar de Sant Pere Pescador amb origen el 1952, dedicada al cultiu, conservació, transformació i comercialització de poma de qualitat. Històricament orientada a mercats centrals, grans superfícies i exportació, ha mantingut un ferm compromís amb la qualitat, la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient i les persones.

Fa un any va obrir l’agrobotiga El Mercat de Florenci Fruits, amb l’objectiu d’apropar el producte al consumidor final i reforçar la venda directa. L’espai ofereix productes locals, de temporada i Km 0 sota el lema “Del Camp al Mercat”, i incorpora també un hort propi com a element d’experiència i connexió amb la terra.

L'interior de la botiga.

L'interior de la botiga. / DdG

Amb motiu del primer aniversari, aquest dilluns 22 de juny la botiga celebra la jornada amb promocions especials durant tot el dia. A més, Florenci Fruits manté una presència activa a les xarxes socials, on comparteix ofertes, novetats de producte i sortejos.

En l’àmbit de la innovació, l’empresa ha ampliat la seva oferta amb una gamma de sucs naturals elaborats amb fruita Km 0, amb varietats tradicionals i propostes innovadores com sucs amb un toc de gas o amb gingebre, que aporten frescor i un sabor diferencial.

Florenci Fruits consolida així l’evolució d’un projecte familiar que manté les arrels al territori i aposta per la proximitat i la venda directa.

Més informació

Mapa de ubicación de Florenci Fruits.

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