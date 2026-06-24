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Mestral obre al Pedró de Palamós amb una proposta de cuina senzilla i fresca

El nou espai gastronòmic del centre del municipi està obert durant tot el dia i ofereix una carta amb tapes, amanides i altres plats per compartir

Els promotors de Mestral a l'àmplia terrassa de l'establiment.

Els promotors de Mestral a l'àmplia terrassa de l'establiment. / Mestral

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Redacció

Redacció

Palamós

Mestral ha obert les portes aquest estiu al Pedró de Palamós, un nou local de restauració amb cuina senzilla i fresca. L'establiment, ubicat a l'Avinguda Onze de Setembre, al centre del municipi, planteja una proposta amb plats per compartir, pensada per funcionar al llarg de tot el dia. El projecte està impulsat per Juanpa Claret, Pere Duran, Adrià Reixach, Arnau Bernat i Andreu Noguer.

El local ofereix esmorzars, vermuts, dinars, sopars i servei de bar a la nit, amb una carta variada basada en el producte de proximitat. Segons els promotors, la voluntat és adaptar-se "tant al ritme del poble com al dels visitants", amb una oferta informal i oberta des del matí fins a la matinada.

Alguns dels plats per compartir del Mestral a Palamós.

Alguns dels plats de Mestral, a Palamós. / Mestral

Entre els plats que serveixen hi destaca el carpaccio de gamba vermella de Palamós, que els responsables presenten com una de les referències de la carta.

El projecte pren el nom del vent de mestral, vinculat a la ubicació del local i a la identitat del restaurant. "El mestral no és només un vent. És una força que defineix el paisatge i esculpeix la costa abrupta del Baix Empordà. Fred, sec i intens, arriba amb caràcter, escombrant l'horitzó i deixant un cel net", expliquen els fundadors.

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L'exterior de Mestral, el nou restaurant al mur del Pedró de Palamós.

L'exterior de Mestral, el nou restaurant a la zona del Pedró de Palamós. / Mestral

Tapes, amanides, truites, embotits, formatges, bikinis, tàrtars, etc. són altres de les propostes de la carta de Mestral, que obre tots els dies de la setmana des de dos quarts d'onze del matí fins a dos quarts de dues de la nit.

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