"Entre Blanes i Cadaqués" — Episodi 2: Can Panedes (Llagostera)
Hi ha restaurants que existeixen per omplir taules. I n'hi ha d'altres que existeixen per explicar una història. Can Panedes, a Llagostera, és clarament dels segons.
L'any 1966, Esteve Lloveras —un home de la zona que coneixia bé la carretera C-65— va veure el que ningú més semblava veure: un tram de via sense cap lloc decent on parar a menjar. Va posar-hi remei. Va obrir un restaurant de carretera senzill, pensat per als camioners i els veïns del voltant. Va ser la seva dona qui es va fer càrrec de la cuina, i aquella combinació —intuïció i brasa— va funcionar de seguida. Els que saben on es menja bé van córrer la veu.
Dècades després, Can Panedes ha deixat de ser aquell restaurant de pas per convertir-se en una de les referències gastronòmiques del Gironès. Avui el porten l'Agustí Jaén i la Ma. Àngels Lloveras —filla d'aquell fundador visionari—, que han heretat la vocació familiar i l'han amplificada amb criteri i amb personalitat pròpia. Ells mateixos es defineixen com una "parella riallera" que transmet passió per la gastronomia aportant un toc diferent als plats tradicionals. I s'hi nota.
En la conversa que podeu veure al vídeo, l'Agustí parla del projecte amb la naturalitat de qui fa la feina que li agrada: la dedicació, la creativitat i la diversió no com a valors de marketing, sinó com a ingredients de debò. La carta —que evoluciona contínuament— beu de la cuina catalana de sempre, però s'hi afegeix aquell punt d'originalitat que fa que tornis. Els arrossos de diumenge, les brases, els postres de la casa. I uns vins de la terra que la parella marida amb el mateix seny que ho fa tot.
Can Panedes es troba a la C-65, km 10, al cor del territori de Llagostera —poble conegut pels cargols, els bolets i una tradició culinària que no necessita fer soroll per fer-se respectar.
Aquest episodi de "Entre Blanes i Cadaqués" ha estat possible gràcies a la cervesa 18/70, la lager rubia nascuda al País Basc que s'ha guanyat un lloc a les taules de qui sap el que vol: caràcter, cos i la justa dosi d'amargor per acompanyar una bona conversa.
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