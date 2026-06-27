Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balenes al MontgríMor Salomó MarquèsEstafa a PalamósHabitatges turísticsVeneçuelaPau CubarsíMundial futbol
instagramlinkedin

Grup Tastum omple de música les nits d’estiu a Banyoles i Girona

El Set Cafè i el Vora Estany de Banyoles, juntament amb La Revo a Girona, acolliran 24 concerts acústics i 18 sessions DJ gratuïtes durant els mesos de juliol i agost

Una actuació musical a La Revo, el restaurant dins del Club Tennis Girona.

Una actuació musical a La Revo, el restaurant dins del Club Tennis Girona. / Muriel C. de Jong

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona/Banyoles

La música tornarà a ser protagonista aquest estiu als locals de Grup Tastum. Durant els mesos de juliol i agost, el Set Cafè i el Vora Estany, a Banyoles, i La Revo, a Girona, acolliran una nova edició de les Nits de Tastets Musicals, una programació que combina concerts en directe, sessions DJ, gastronomia i ambient de terrassa.

La proposta inclou 24 concerts en format acústic i 18 sessions DJ, d'entrada gratuïta, i vol convertir-se en una de les cites destacades de les nits d’estiu a Banyoles i Girona. El cicle manté l’esperit que l’ha fet créixer els darrers anys: apropar la música al públic en un format còmode, proper i obert a tothom, amb una clara aposta pels artistes del territori.

Els cartells de les sessions de música a l'estiu.

Els cartells de les sessions de música a l'estiu. / DdG

Els concerts

Els concerts es repartiran setmanalment entre els tres espais. Al Set Cafè de Banyoles, la música en directe arribarà cada dimecres a les 21:00 h. Hi actuaran artistes com Sweet Marta, White Shadow, Javier Arribas o Charlie Brownjah entre d’altres.

Els dijous serà el torn de La Revo, el restaurant que el grup té situat dins del Club Tennis Girona. A partir de les 20:30 h, la seva terrassa acollirà concerts en format acústic i de proximitat, amb noms com Mandie, Nar, Iñaki Caparrós, Lydia Torrejón i Santi Fontclara o Chouette Chouette.

Els diumenges a les 20:30 h, les Nits de Tastets Musicals es traslladaran al Vora Estany, un dels espais més singulars de Banyoles i el primer local del Grup. La música en directe a tocar de l’Estany posarà el punt final a la setmana amb actuacions de Cris and the Tambourine Man, Guillem Carmona, Gerard Solano i Toni Molina, Sweet Marta, Jan Boots, Lydia Torrejón i Santi Fontclara i A 2 veus.

Una actuació al Set Cafè de Banyoles.

Una actuació al Set Cafè de Banyoles. / Grup Tastum

Sessions DJ

La programació també reserva un espai important per a les sessions DJ. El Set Cafè acollirà 18 sessions cada dijous i cada divendres de juliol i agost, sempre a partir de les 20:00 h. La proposta anirà acompanyada de mojitos i còctels, i comptarà amb DJs com Vice & Coro, Nicky Plug, DJ Vangelderen, Rowy DJ, DJ Elliot, Anrric, Dani Vso i Tropical Mystic.

Amb aquest cicle, Grup Tastum reforça la seva aposta per una restauració vinculada al territori i a la vida cultural de proximitat. Les Nits de Tastets Musicals volen ser una invitació a sortir, descobrir artistes, compartir taula i gaudir de la música en directe en entorns diferents, des del centre de Banyoles fins a la terrassa de La Revo a Girona o a l’espai privilegiat del Vora Estany.

Les actuacions són gratuïtes i obertes a tothom. Una manera senzilla i propera de viure l’estiu, fer créixer l’agenda cultural de Banyoles i Girona i posar banda sonora a les nits de juliol i agost.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents