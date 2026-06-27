Grup Tastum omple de música les nits d’estiu a Banyoles i Girona
El Set Cafè i el Vora Estany de Banyoles, juntament amb La Revo a Girona, acolliran 24 concerts acústics i 18 sessions DJ gratuïtes durant els mesos de juliol i agost
La música tornarà a ser protagonista aquest estiu als locals de Grup Tastum. Durant els mesos de juliol i agost, el Set Cafè i el Vora Estany, a Banyoles, i La Revo, a Girona, acolliran una nova edició de les Nits de Tastets Musicals, una programació que combina concerts en directe, sessions DJ, gastronomia i ambient de terrassa.
La proposta inclou 24 concerts en format acústic i 18 sessions DJ, d'entrada gratuïta, i vol convertir-se en una de les cites destacades de les nits d’estiu a Banyoles i Girona. El cicle manté l’esperit que l’ha fet créixer els darrers anys: apropar la música al públic en un format còmode, proper i obert a tothom, amb una clara aposta pels artistes del territori.
Els concerts
Els concerts es repartiran setmanalment entre els tres espais. Al Set Cafè de Banyoles, la música en directe arribarà cada dimecres a les 21:00 h. Hi actuaran artistes com Sweet Marta, White Shadow, Javier Arribas o Charlie Brownjah entre d’altres.
Els dijous serà el torn de La Revo, el restaurant que el grup té situat dins del Club Tennis Girona. A partir de les 20:30 h, la seva terrassa acollirà concerts en format acústic i de proximitat, amb noms com Mandie, Nar, Iñaki Caparrós, Lydia Torrejón i Santi Fontclara o Chouette Chouette.
Els diumenges a les 20:30 h, les Nits de Tastets Musicals es traslladaran al Vora Estany, un dels espais més singulars de Banyoles i el primer local del Grup. La música en directe a tocar de l’Estany posarà el punt final a la setmana amb actuacions de Cris and the Tambourine Man, Guillem Carmona, Gerard Solano i Toni Molina, Sweet Marta, Jan Boots, Lydia Torrejón i Santi Fontclara i A 2 veus.
Sessions DJ
La programació també reserva un espai important per a les sessions DJ. El Set Cafè acollirà 18 sessions cada dijous i cada divendres de juliol i agost, sempre a partir de les 20:00 h. La proposta anirà acompanyada de mojitos i còctels, i comptarà amb DJs com Vice & Coro, Nicky Plug, DJ Vangelderen, Rowy DJ, DJ Elliot, Anrric, Dani Vso i Tropical Mystic.
Amb aquest cicle, Grup Tastum reforça la seva aposta per una restauració vinculada al territori i a la vida cultural de proximitat. Les Nits de Tastets Musicals volen ser una invitació a sortir, descobrir artistes, compartir taula i gaudir de la música en directe en entorns diferents, des del centre de Banyoles fins a la terrassa de La Revo a Girona o a l’espai privilegiat del Vora Estany.
Les actuacions són gratuïtes i obertes a tothom. Una manera senzilla i propera de viure l’estiu, fer créixer l’agenda cultural de Banyoles i Girona i posar banda sonora a les nits de juliol i agost.
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