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Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa

Gasparic, a Santa Pau, ocupa enguany el 39è lloc del rànquing 50 Top Pizza Europa 2026

La pizza &quot;Camí de bosc&quot; elaborada per Eloi Torrent.

La pizza "Camí de bosc" elaborada per Eloi Torrent. / Oriol Bartes/CBG

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Redacció

Redacció

Santa Pau

La pizzeria Gasparic de Santa Pau torna a situar-se entre les millors d’Europa. El restaurant d’Eloi Torrent ocupa enguany la 39a posició del rànquing 50 Top Pizza Europa 2026, una de les guies més influents del món de la pizza. A més, també ha estat reconegut amb el 38è lloc del Top 100 The Best Pizza Awards.

Gasparic ja va entrar al rànquing europeu el 2024, quan es va alçar amb la 38a posició i va rebre també el premi especial "One to Watch 2024" (el negoci per tenir en compte). L’any passat es va mantenir entre les millors pizzeries d’Europa amb el lloc 40, va ser reconegut al rànquing The Best Pizza Chef Awards amb la 59a posició i va ser guardonat amb el premi Best Chef Next Generation.

Entre Nàpols i la Garrotxa

Gasparic es troba al carrer Església, 36, a la urbanització de Can Blanc, dins el municipi de Santa Pau i a tocar de la Fageda d’en Jordà. El restaurant va obrir portes el 2 de juny del 2021, després que Eloi Torrent comencés a elaborar pizzes durant la pandèmia en un antic forn de pa que va restaurar.

L'establiment combina la base de la pizza napolitana amb una cuina molt vinculada al territori. Torrent es va formar a Nàpols per entendre la cultura i la tècnica de la pizza italiana, però ha acabat construint una cuina pròpia a partir de productes locals de temporada i elaboracions més properes a un restaurant que a una pizzeria convencional. El mateix xef defensa que el seu objectiu és portar la pizza cap a un concepte de "més cuina", amb propostes que "no siguin les clàssiques" i que el client "no les trobi en altres locals".

El xef Eloi Torrent cuinant una de les pizzes del menú degustació.

El xef Eloi Torrent preparant una pizza al seu restaurant. / Oriol Bartes/CBG

50 Top Pizza

La llista d’aquest 2026 està encapçalada per Napoli on the Road, de Londres, seguida de Baldoria, de Madrid, i IMperfetto, de Puteaux, a França. Gasparic és una de les set pizzeries espanyoles que apareixen al rànquing. A més de Baldoria, també hi figuren Sartoria Panatieri, a Barcelona, en la 5a posició; Fratelli Figurato, a Madrid, en l’11a; Oura, a Santiago de Compostel·la, en la 14a; Demaio, a Bilbao, en la 16a; Balmesina, a Barcelona, en la 17a, i Gasparic, a Santa Pau, en la 39a.

Aquest és el rànquing complet de les millors pizzeries d'Europa 2026:

  1. Napoli on the Road (Londres, Anglaterra)
  2. Baldoria (Madrid, Espanya)
  3. Imperfetto (Puteaux, França)
  4. 50 Kalò (Londres, Anglaterra)
  5. Sartoria Panatieri (Barcelona, Espanya)
  6. Pizza Zulu (Fürth, Alemanya)
  7. nNea (Amsterdam, Països Baixos)
  8. Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Eslovàquia)
  9. Forno d’Oro (Lisboa, Portugal)
  10. Via Toledo (Viena, Àustria)
  11. Fratelli Figurato (Madrid, Espanya)
  12. Surt (Copenhaguen, Dinamarca)
  13. Stile Napoletano (Chester, Anglaterra)
  14. Oura (Santiago de Compostel·la, Espanya)
  15. La Piola Pizza (Brussel·les, Bèlgica)
  16. Demaio (Bilbao, Espanya)
  17. La Balmesina (Barcelona, Espanya)
  18. Zielona Górka (Pabianice, Polònia)
  19. Matto Napoletano (Skopje, República de Macedònia del Nord)
  20. Franko’s Pizza & Bar (Zagreb, Croàcia)
  21. Pietra (Belgrad, Sèrbia)
  22. MaMeMi (Copenhaguen, Dinamarca)
  23. Oobatz (París, França)
  24. Roco (París, França)
  25. Forza (Hèlsinki, Finlàndia)
  26. Da Noi (Zuric, Suïssa)
  27. 450º (Turku, Finlàndia)
  28. L’Antica Pizzeria (Londres, Anglaterra)
  29. La Pizza è Bella (Brussel·les, Bèlgica)
  30. Pizza Nuova (Praga, República Txeca)
  31. Buon Appetito (Burgess Hill, Anglaterra)
  32. Arte Bianca (Sagres, Portugal)
  33. Ciao a Tutti (Varsòvia, Polònia)
  34. Pop’s Pizza (Ljubljana, Eslovènia)
  35. La Manifattura (París, França)
  36. Filo d’Olio (Istanbul, Turquia)
  37. Majstor i Margarita (Belgrad, Sèrbia)
  38. Napizza (Nuremberg, Alemanya)
  39. Gasparic (Girona, Espanya)
  40. Belli di Mamma (Budapest, Hongria)
  41. Calvello’s (Munic, Alemanya)
  42. Fimmina (París, França)
  43. Alba (Zuric, Suïssa)
  44. 450 Gradi (Lidingö, Suècia)
  45. Margherita Pizzeria (Tallinn, Estònia)
  46. Villa Severino (Hèlsinki, Finlàndia)
  47. Paneólio (Caldas da Rainha, Portugal)
  48. Connie’s Pizza (Londres, Anglaterra)
  49. Uno Pizza (Dublín, Irlanda)
  50. Bottega Ceccarelli (Brunswick, Alemanya)
  51. Zano (Iași, Romania)
  52. Mamma Pizza (Oslo, Noruega)
  53. Mozz. (Ankara, Turquia)
  54. O Panuozzo (Utrecht, Països Baixos)
  55. Paesano Pizza (Glasgow, Escòcia)
  56. Napul’è (Atenes, Grècia)
  57. Gemello (Berlín, Alemanya)
  58. Acqua e Farina (Lugano, Suïssa)
  59. ’naPizzà (Brussel·les, Bèlgica)
  60. Bella Napoli (Riga, Letònia)

Aquesta llista, que enguany s’ha ampliat a 60 pizzeries perquè, segons els organitzadors, la quantitat i la qualitat dels establiments han crescut moltíssim, forma part d’una guia amb 200 adreces del continent repartides en 35 països. Espanya és el país que en té més, amb 29, seguida de França, amb 24, i Anglaterra, amb 22. París és la capital de la pizza europea, amb 17 locals, seguida de Londres, amb 15, i Madrid, amb 9.

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Els primers 20 establiments del 50 Top Pizza Europa 2026 entren directament a la llista de les 100 millors pizzeries del món, que es donarà a conèixer el 15 de setembre a Nàpols durant la gala 50 Top Pizza World 2026.

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