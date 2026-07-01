La Santa incorpora el The Horse Club Library a Santa Cristina d’Aro amb cuina de producte i plats per compartir
El nou restaurant, situat dins de The Ranch, obrirà cada nit a partir del 3 de juliol, coincidint amb l’obertura de La Santa
El restaurant The Horse Club Library, un nou espai de La Santa ubicat a l’interior de The Ranch, a Santa Cristina d’Aro, obre portes amb una proposta gastronòmica de producte i plats pensats per compartir. El restaurant obrirà cada nit a partir del 3 de juliol, coincidint amb l’obertura de La Santa.
El projecte vol ampliar l’univers experiencial de La Santa, sumant una proposta gastronòmica pròpia a l’oferta d’oci, música i activitats que caracteritza el recinte durant l’estiu.
Al capdavant del projecte gastronòmic hi ha els cuiners Júlia Podall i Iván Medina Holgado. Podall manté una vinculació prèvia amb La Santa Market, mentre que Medina Holgado exerceix com a xef executiu. Tots dos han dissenyat una carta centrada en el producte de mar i d’hort, amb plats pensats per compartir i suggeriments que varien setmanalment segons el mercat.
L’oferta comença amb entrants senzills i atractius com pa rodó acabat de fornejar, pa amb tomàquet, mantegues, oli d’oliva verge extra i ostres de Bretanya. Entre els plats principals hi destaca l’amanida de gamba vermella de Palamós, el carpaccio de picanha amb macadàmia i parmesà, el tiradito de corvina amb llet de tigre de mandarina i cancha peruana, el tàrtar de tonyina amb síndria i tomàquets de l’hort i el bacallà a baixa temperatura amb ajoblanco i oli de cibulet.
La carta també incorpora elaboracions vinculades a la cuina empordanesa, com les mandonguilles amb anguila fumada i bolets. Altres propostes són la croqueta del dia, el biquini de cua de bou amb envinagrats, els porros rostits amb stracciatella i anxova i l’ssam de cap-roig marinat amb maionesa cítrica i alvocat.
El restaurant completa l’oferta amb una carta de vins basada en referències seleccionades i una proposta de cocteleria que se serveix tant a The Lounge com a la terrassa exterior.
The Horse Club Library obre els divendres a la nit, els dissabtes al migdia i a la nit i els diumenges al migdia. Amb l’arribada de La Santa, el 3 de juliol, el restaurant ampliarà l’horari i obrirà cada nit a partir de les set del vespre fins al 30 d’agost.
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