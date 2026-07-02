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Toni Gerez rep a Madrid un premi per la seva feina al restaurant Castell Perelada

La Federació d'Associacions de Cuiners i Rebosters li ha concedit el premi Cubí per la seva aportació al reconeixement de la sala dins l'alta gastronomia

Toni Gerez mostra el premi Cubí que ha rebut aquesta setmana a Madrid.

Toni Gerez mostra el premi Cubí que ha rebut aquesta setmana a Madrid. / Redacció

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Redacció

Redacció

Peralada

Toni Gerez, cap de sala del restaurant Castell Perelada (amb una estrella Michelin) ha estat reconegut aquesta setmana a Madrid per la Federació d'Associacions de Cuiners i Rebosters d'Espanya (Facyre) per la seva aportació al "reconeixement de la sala dins l'alta gastronomia". Gerez ha rebut concretament el premi Cubí 2026 al concepte i trajectòria a sala, que li ha estat lliurat pel cuiner Juan Pozuelo en un acte celebrat al Palauet dels Ducs de Pastrana i al qual hi han assistit unes 200 persones.

Toni Gerez rep el premi del cuiner Juan Pozuelo.

Toni Gerez rep el premi del cuiner Juan Pozuelo. / Redacció

Els premis Cubí, que aquest any han arribat a la desena edició, distingeixen, segons els seus promotors, "el compromís de professionals, organitzacions i institucions amb un fort compromís per impulsar la gastronomia espanyola i el paper social, cultural i econòmic". Entre els guardonats d'aquest 2026 (una desena) hi havia també la cuinera Carme Ruscalleda.

El guardonats en l'edició d'aquest any dels premis Cubí, aquesta setmana a Madrid.

El guardonats en l'edició d'aquest any dels premis Cubí, aquesta setmana a Madrid. / Facyre

En un missatge a través de les seves xarxes socials, el restaurant Castell Perelada ha compartit el reconeixement a Toni Gerez: "Avui volem felicitar el nostre cap de sala, Toni Gerez, per haver estat guardonat amb el Premi Cubí 2026 al concepte i la trajectòria en gestió de sala, atorgat per la Federació de Cuiners i Rebosters d’Espanya. Un reconeixement més que merescut a la seva dedicació i excel·lència. Enhorabona, Toni!".

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La carrera professional de Toni Gerez (Figueres, 1961) va començar quan tenia tot just 20 anys i va muntar amb Paco Pérez el restaurant L’Orada, a Roses. Després va continuar durant dotze anys al Bulli de Roses, com a mà dreta de Juli Soler a la sala, fins que el 1995, amb el cuiner Xavier Sagristà, també exBulli, van posar en marxa el restaurant Mas Pau a Avinyonet de Puigventós, que va rebre de seguida una estrella Michelin i no la va perdre fins que l’establiment va tancar, no per voluntat de Gerez i Sagristà. Però el tàndem va continuar poc després al restaurant Castell Perelada, que també va rebre aviat el reconeixement de la Guia francesa, que es manté tot i la prematura desaparició, el juliol del 2021, de l'emblemàtic xef, substituït pel seu deixeble Javi Martínez. Aquest estiu Castell Perelada celebra el seu desè aniversari.

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