Toni Gerez rep a Madrid un premi per la seva feina al restaurant Castell Perelada
La Federació d'Associacions de Cuiners i Rebosters li ha concedit el premi Cubí per la seva aportació al reconeixement de la sala dins l'alta gastronomia
Toni Gerez, cap de sala del restaurant Castell Perelada (amb una estrella Michelin) ha estat reconegut aquesta setmana a Madrid per la Federació d'Associacions de Cuiners i Rebosters d'Espanya (Facyre) per la seva aportació al "reconeixement de la sala dins l'alta gastronomia". Gerez ha rebut concretament el premi Cubí 2026 al concepte i trajectòria a sala, que li ha estat lliurat pel cuiner Juan Pozuelo en un acte celebrat al Palauet dels Ducs de Pastrana i al qual hi han assistit unes 200 persones.
Els premis Cubí, que aquest any han arribat a la desena edició, distingeixen, segons els seus promotors, "el compromís de professionals, organitzacions i institucions amb un fort compromís per impulsar la gastronomia espanyola i el paper social, cultural i econòmic". Entre els guardonats d'aquest 2026 (una desena) hi havia també la cuinera Carme Ruscalleda.
En un missatge a través de les seves xarxes socials, el restaurant Castell Perelada ha compartit el reconeixement a Toni Gerez: "Avui volem felicitar el nostre cap de sala, Toni Gerez, per haver estat guardonat amb el Premi Cubí 2026 al concepte i la trajectòria en gestió de sala, atorgat per la Federació de Cuiners i Rebosters d’Espanya. Un reconeixement més que merescut a la seva dedicació i excel·lència. Enhorabona, Toni!".
La carrera professional de Toni Gerez (Figueres, 1961) va començar quan tenia tot just 20 anys i va muntar amb Paco Pérez el restaurant L’Orada, a Roses. Després va continuar durant dotze anys al Bulli de Roses, com a mà dreta de Juli Soler a la sala, fins que el 1995, amb el cuiner Xavier Sagristà, també exBulli, van posar en marxa el restaurant Mas Pau a Avinyonet de Puigventós, que va rebre de seguida una estrella Michelin i no la va perdre fins que l’establiment va tancar, no per voluntat de Gerez i Sagristà. Però el tàndem va continuar poc després al restaurant Castell Perelada, que també va rebre aviat el reconeixement de la Guia francesa, que es manté tot i la prematura desaparició, el juliol del 2021, de l'emblemàtic xef, substituït pel seu deixeble Javi Martínez. Aquest estiu Castell Perelada celebra el seu desè aniversari.
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