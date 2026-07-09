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La fira de cerveses Girobeer s'allargarà fins el 12 de juliol

Davant la bona rebuda del públic en la seva primera setmana, l'organització amplia la programació oferint noves jornades de música en directe, gastronomia i cervesa

Imatge de la primera setmana del Girobeer, a La Copa.

Imatge de la primera setmana del Girobeer, a La Copa. / Girobeer

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Redacció

Redacció

Girona

Més de 30 varietats de cervesa, una oferta gastronòmica amb 11 estands d'alimentació i una programació musical formada per 9 propostes de tots els estils han estat els ingredients que han assegurat l'èxit de la novena edició del Girobeer en la seva primera setmana.

La bona rebuda d'aquesta fira de cerveses San Miguel ha fet que els organitzadors, Incatis, allarguin la programació un dia més del previst. Així, fins al 12 de juliol, els gironins podran trobar un aparador de cerveses a al passeig de la Devesa, a La Copa. De fet, aquesta nova ubicació ha estat una de les novetats més destacades de la novena edició del Girobeer. Des de l'organització afirmen que "ha estat molt ben rebuda tant pels visitants com pels organitzadors", a més de contribuir a "reforçar l'experiència global de l'esdeveniment".

Una de les propostes gastronòmiques del Girobeer.

Una de les propostes gastronòmiques del Girobeer. / Girobeer

"La resposta del públic ha estat extraordinària des del primer dia. El canvi a La Copa ha funcionat molt bé i hem percebut una gran satisfacció tant dels visitants com dels expositors. Davant aquesta bona acollida, hem decidit ampliar la programació un dia més perquè tothom pugui continuar gaudint del Girobeer", expliquen des d'Incati.

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Així, la fira obrirà les portes cada dia fins al 12 de juliol, en horari de 20.00 h a 01.00 h, oferint noves jornades de música en directe, gastronomia i cervesa en un ambient festiu i obert a tots els públics.

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