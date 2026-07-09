Santa Coloma tria aquest diumenge els millors esmorzars de forquilla de Girona
Set restaurants presenten les seves propostes en la semifinal gironina de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla
Set restaurants de les comarques gironines competiran aquest diumenge, 12 de juliol, per oferir el millor esmorzar de forquilla de la província, en la semifinal de les comarques de Girona de la Lliga del Porc i la Forquilla. La competició se celebrarà a partir de les 10 del matí al Cercle Jove de Santa Coloma de Farners, i mentre els restauradors presenten els seus plats al jurat en l’escenari del Cercle Jove, el públic assistent podrà gaudir d’un esmorzar de forquilla popular amb mandonguilles amb calamar, pa, vi, gasosa, aigua i xupito a un preu de quinze euros mitjançant la web www.lligadelaforquilla.com.
El campionat que reivindica els esmorzars de forquilla com "un dels grans patrimonis culinaris del país", seleccionarà diumenge els tres finalistes gironins que competiran en la final catalana del diumenge 27 de setembre a Lleida.
Els establiments participants de la semifinal gironina són Can Cassoles de Sempre de Llagostera, Can Mascort de Quart, L'Era de Sils, La Trobada de Crespià, La Societat de Sant Climent Sescebes, Can Ginesta de Vilobí d'Onyar i Can Ricart de Caldes de Malavella.
Carles Marsal, de Can Cassoles de Sempre, presentarà uns peus de porc amb sofregit, poma de Girona, fesols de Santa Pau i bitxo de Girona confitat; Jordi Mascort, de Can Mascort, competirà amb una cassoleta de careta de porc; Sergi Lucha, de L'Era, defensarà unes mandonguilles amb calamarcets; Fàtima Zohra Labyedh, de La Trobada, presentarà unes mandonguilles amb bolets; Ricard Jubany, de La Societat, optarà a la classificació amb una galta de porc guisada; Vanessa Pijuan Canals, de Can Ginesta, aposta per un guisat de peus de porc, botifarra negra i escamarlans, una proposta de mar i muntanya; i Laura Forroy, de Can Ricart-Golf Pich & Putt Franciac, competirà amb una coca cruixent de recapte amb galta de porc duroc.
Jurat, agermanament i reconeixement
El jurat d’aquesta semifinal estarà format pel periodista Albert Molins, autor del llibre Esmorzar de forquilla; el creador de contingut Jonathan Nuevo, d’esmorzarsdeforquilla.cat; el periodista gastronòmic i col·laborador de Diari de Girona Salvador Garcia-Arbós; Carla Plenacosta, representant de l’Associació La Corba, organitzadora de la Cassolada de Santa Coloma de Farners; i Josep Maria Coll, representant de la colla de gastrònoms i esmorzadors gironins Els Sibarites.
En el programa de la jornada està previst un acte d’agermanament amb la Cassolada de Santa Coloma de Farners; així com un reconeixement a la Confraria de la Ratafia de la localitat.
Impulsada pel Grup de Sanejament Porcí de Lleida i la consultora enogastronòmica Como Pomona, la Lliga del Porc i la Forquilla compta amb el patrocini de BonÀrea i Carviresa, així com amb el suport institucional de Gust de Lleida de la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya.
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