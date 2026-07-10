Clos de Basella celebra un nou Vespreig amb Cesc Sansalvadó
El celler de Siurana d’Empordà proposa el 16 de juliol una nova vetllada d’estiu amb música en directe, aperitiu amb productes del territori i una copa de vi d’autor
Després de donar la benvinguda a l’estiu amb el primer Vespreig entre vinyes, Clos de Basella torna a obrir les portes del celler per viure una nova tarda d’estiu a l’Empordà. La proposta manté l’essència del cicle: música en directe, vi, gastronomia de proximitat i un entorn natural pensat per gaudir sense presses.
La cita serà el dijous 16 de juliol, de 19.30 h a 21.30 h, al celler Clos de Basella, a Siurana d’Empordà. L’horari convida a aprofitar la llum del capvespre i a deixar-se portar per una experiència que combina paisatge, calma i petits plaers d’estiu entre vinyes. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada al següent enllaç: https://www.entrapolis.com/entradas/vespreig-amb-cesc-salsalvado
L’entrada té un preu de 25 euros i inclou una copa de benvinguda, un aperitiu amb productes del territori i el concert en directe de Cesc Sansalvadó. Tot plegat en un ambient proper, pensat per compartir una estona amb amics, descobrir els vins del celler i gaudir d’una proposta cultural en plena natura.
Una tarda d’estiu amb música d’autor
El protagonista musical d’aquesta nova edició serà Cesc Sansalvadó, un artista vinculat a la música d’autor i als formats en directe de proximitat. La seva actuació posarà banda sonora a una vetllada concebuda per escoltar, brindar i connectar amb l’entorn.
Amb aquest nou Vespreig, Clos de Basella consolida un cicle que vol acostar el celler al públic d’una manera més vivencial. No es tracta només de tastar vi, sinó de viure una experiència completa: arribar quan la tarda comença a baixar, passejar la mirada per les vinyes, compartir un aperitiu i deixar que la música acompanyi el ritme pausat de l’estiu.
La proposta també vol reivindicar el valor del territori. El vi d’autor, els productes locals i el paisatge empordanès es combinen en una cita pensada per a tots aquells que busquen plans diferents, tranquils i especials durant els vespres de juliol.
Entre vinyes, música i bona companyia, Clos de Basella convida a celebrar l’estiu amb una experiència senzilla però plena de caràcter. Un vespre per brindar, descobrir i gaudir de l’Empordà amb tots els sentits.
Informació pràctica
Activitat: Vespreig entre vinyes a Clos de Basella
Data: Dijous 16 de juliol
Horari: De 19.30 h a 21.30 h
Lloc: Clos de Basella, Siurana d’Empordà
Preu: 25 euros
Inclou: Copa de benvinguda, aperitiu amb productes del territori i concert en directe de Cesc Sansalvadó
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