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Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines

Can Mascort (Quart), Can Ginesta (Vilobí d'Onyar) i La Societat (Sant Climent Sescebes) són els tres finalistes gironins de la Lliga del Porc i la Forquilla

Jordi Mascort, de Can Mascort (al centre de la imatge), rep el guardó que l'acredita com a guanyador de la semifinal gironina de la Lliga del Porc i la Forquilla.

Jordi Mascort, de Can Mascort (al centre de la imatge), rep el guardó que l'acredita com a guanyador de la semifinal gironina de la Lliga del Porc i la Forquilla. / Lliga del Porc i la Forquilla

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Redacció

Redacció

Santa Coloma de Farners

Una cassoleta de careta de porc presentada per Jordi Mascort, del restaurant Can Mascort de Quart, és el plat que s'ha imposat en la semifinal gironina de la Lliga del Porc i la Forquilla, celebrada aquest diumenge 12 de juliol a Santa Coloma de Farners. Els dos altres finalistes gironins d'aquesta competició que busca els millors esmorzars de forquilla de Catalunya són Vanessa Pijoan Canals, de Can Ginesta de Vilobí d’Onyar, que es va classificar en segon lloc amb un guisat de peus de porc, botifarra negra i escamarlans i Ricard Jubany, de La Societat de Sant Climent Sescebes, que hi va portar galta de porc guisada. Tos tres establiments competiran en la final catalana de la Lliga, que es farà el 27 de setembre a Lleida.

El Cercle Jove de Santa Coloma de Farners durant el concurs, en el qual es va servir un esmorzar de forquilla popular.

El Cercle Jove de Santa Coloma de Farners durant el concurs, en el qual es va servir un esmorzar de forquilla popular. / Lliga del Porc i la Forquilla

Set establiments de les comarques gironines especialitzats en esmorzars de forquilla van competir en la semifinal gironina de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla, al Cercle Jove de Santa Coloma de Farners. A més dels tres seleccionats, hi van participar Carles Marsal, de Can Cassoles de Sempre (Llagostera), amb uns peus de porc amb sofregit, poma de Girona, fesols de Santa Pau i bitxo de Girona confitat; Fàtima Zohra Labyedh, de La Trobada (Crespià), amb unes mandonguilles amb bolets; Laura Forroy, de Can Ricart (Caldes de Malavella), amb una coca cruixent de recapte amb galta de porc duroc; i Glòria Selis, del Cafè de la Selis (Vidreres), amb unes crestes de perol i poma.

Mentre els restauradors presentaven els seus plats al jurat a l’escenari del Cercle Jove, el públic assistent va gaudir d’un esmorzar de forquilla popular amb mandonguilles de porc i calamar, pa, vi, gasosa, aigua i un tast de ratafia.

El públic, tastant l'esmorzar de forquilla que es va servir, amb mandonguilles de porc i calamar.

El públic, tastant l'esmorzar de forquilla que es va servir, amb mandonguilles de porc i calamar. / Lliga del Porc i la Forquilla

El jurat d’aquesta semifinal estava format pel periodista Albert Molins, autor del llibre Esmorzar de forquilla; el creador de contingut Jonathan Nuevo, d’esmorzarsdeforquilla.cat; el periodista gastronòmic i col·laborador de Diari de Girona Salvador Garcia-ArbósCarla Plenacosta, representant de l’Associació La Corba, organitzadora de la Cassolada de Santa Coloma de Farners; i Josep Maria Coll, representant de la colla de gastrònoms i esmorzadors gironins Els Sibarites.

El programa de la jornada de diumenge va incloure un acte d’agermanament amb La Cassolada de Santa Coloma de Farners i un reconeixement a la Confraria de la Ratafia de la localitat.

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Foto de grup dels participants en la semifinal, els organitzadors de la Lliga i membres del jurat.

Foto de grup dels participants en la semifinal, els organitzadors de la Lliga i membres del jurat. / Lliga del Porc i la Forquilla

La Lliga del Porc i la Forquilla l'organitzen el Grup de Sanejament Porcí de Lleida i la consultora enogastronòmica Como Pomona i compta amb el patrocini de BonÀrea i Carviresa, així com amb el suport institucional de Gust de Lleida de la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya.

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