Gelateria Zucchero, vint anys d'ofici familiar a l'Escala
La família Pagès Llanos manté viva la tradició gelatera elaborant artesanalment productes de proximitat a Serra de Daró amb l’empresa Gelats Dliri, que subministra la producció a la seva botiga i a tercers
El sorbet de xocolata negra, elaborat amb aigua i sense llet, va ser reconegut amb el segell de qualitat Girona Excel·lent
Un matí d’estiu, a l’obrador de Gelats Dliri, a Serra de Daró, els gelaters de l’empresa familiar treballen a bon ritme perquè les cubetes acabades de fer arribin a la seva pròpia gelateria Zucchero, a l’Escala. Elaboren gelats i sorbets de fruita natural de qualitat, sempre que poden procedents de productors de proximitat. Al costat dels gustos clàssics, com el de maduixa, vainilla o llet merengada, n’hi ha de més innovadors, com el de coca de Sant Joan, el de xuixo o el sorbet de xocolata negra, elaborat amb aigua i sense llet, que va ser reconegut amb el segell de qualitat Girona Excel·lent.
Josep Pagès, el pare, va ser el primer de la família que va començar a fer gelats. Quan l’empresa on treballava va tancar, es va plantejar obrir un local per compte propi. En certa manera, fan broma els fills, és el "culpable" que tots s’hagin acabat implicant en el projecte. "La idea ens va acabar arrossegant a tots". Avui també formen part de l’empresa la mare, Alicia Llanos; els fills Jordi i Alicia Pagès i les seves parelles, Lucía Estévez i Arnau Sala. Tots sis donen continuïtat a un negoci que va començar fa més de vint anys amb la primera gelateria a la zona de Riells, a l’Escala.
Durant una etapa van tenir dos punts de venda a l’Escala: un a Riells i un altre a la platja de les Barques, l’actual, la gelateria Zucchero. L’antic local de Riells també acollia l’obrador, però "l’espai era molt petit" i "no ens permetia créixer", recorden. L’any 2020, coincidint amb la pandèmia, van decidir "fer el pas" i traslladar la producció a una nau de Serra de Daró, on van construir un obrador a mida. Des d’aquí elaboren els gelats per a Zucchero i també venen a tercers, principalment restaurants, càmpings, altres gelateries i clients particulars.
Tot i l’augment de l’activitat dels últims anys, la família té clar que no vol convertir Dliri "en una empresa semiindustrial o industrial". Produir més requeriria màquines més grans, més personal i processos més mecanitzats. "Arriba un moment en què, per volum, deixes de treballar com un artesà. Volem créixer a poc a poc fins a trobar el nostre sostre", expliquen. I sentencien: "Créixer pot ser molt llaminer, però, a vegades, és millor menjar poc i pair bé".
A l’obrador, tota la família participa en el dia a dia. Alguns s’encarreguen directament de l’elaboració dels gelats, davant les màquines, mentre que altres assumeixen les tasques administratives, les comandes o el repartiment. A la gelateria, quan no disposen de personal de reforç, també s’hi impliquen tots. Durant l’estiu acostumen a contractar estudiants que aprofiten les vacances per treballar, mentre que Alicia Llanos i Lucía Estévez hi són sempre una part de la jornada. "Portem tota la vida treballant plegats", remarquen, i admeten que "de vegades hi ha enganxades", però que tots remen "cap al mateix lloc". "Ningú no vol perjudicar l’empresa, perquè és nostra".
La temporada d’estiu és "molt intensa" i defensen que "no fem gelat a l’hivern per acumular-lo i vendre’l a l’estiu, sinó que treballem pràcticament al dia". Malgrat les llargues jornades, tots asseguren que gaudeixen de la feina i, sobretot, de "veure la cara de la gent quan tasta el que fem". "La gent entra a la Zucchero amb un somriure i en surt més contenta. Ens agrada pensar que donem felicitat", expressen.
El premiat sorbet de xocolata negra
A la gelateria, els clients poden triar entre una carta d’una seixantena de gustos. Tot i que cada temporada hi incorporen algunes novetats (fins i tot surten experiments com gelats de truita de patates, ensaladilla russa o pa amb tomàquet i anxoves), els més demanats continuen sent els clàssics. "La xocolata, la vainilla i els gustos senzills que agraden als nens" són els que tenen més sortida. Durant els mesos de més calor també guanyen protagonisme els sorbets de fruita, perquè "són frescos i lleugers".
"Els nostres sorbets tenen una textura molt cremosa, tot i no portar llet", defensen. Un dels emblemes de la casa és precisament el sorbet de xocolata negra, un dels gelats més venuts, sobretot des que va obtenir el reconeixement de qualitat Girona Excel·lent l’any 2024. Elaborat amb una base d’aigua i sense llet, sorprèn els clients de la mateixa manera que va sorprendre el jurat per la seva cremositat. "La qualitat del cacau és fonamental", revelen. La fórmula, però, la guarden com el més gran dels secrets.
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