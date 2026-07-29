La Postreria, un “restaurant” de postres al bell mig de Roses
Albert Lorenzo i Maria Sastre combinen tradició i innovació en una pastisseria fresca que reinterpreta els clàssics amb un toc personal. El pastís de pastanaga, una versió més lleugera de la recepta tradicional, és un dels grans protagonistes de l'aparador
La Postreria de Roses és la viva imatge del negoci que els seus propietaris, Albert Lorenzo i Maria Sastre, volien crear. "Teníem la idea molt clara d'obrir una pastisseria, amb venda directa al públic, però també amb un petit espai de degustació on una sola persona pogués atendre les taules", explica Lorenzo. Ell, pastisser olotí format a l'Escola d'Hostaleria de Girona i ex-cap de postres de restaurants amb estrella Michelin com Les Cols, i ella, amb una extensa experiència en el món de la restauració i de cara al públic, van aprofitar la pausa que va suposar la Covid en el món de l'hostaleria per donar forma al seu projecte, que va obrir les portes el 2021.
La parella també tenia molt clar el tipus de producte que volia oferir: "Pastisseria tradicional feta amb producte de màxima qualitat —això era innegociable—, però elaborada a la nostra manera". Lorenzo volia que "la gent ens conegués" pel producte de sempre —"per això aquí et pots trobar un Massini, un Sant Marc o una Sara"—, però afegint-hi el seu toc personal, marcat, explica, per la seva experiència en restaurants: "Sempre tinc ganes de combinar gustos, i això dona fórmules més típiques de restauració que no pas de pastisseria".
Per exemple, la Sara, un pa de pessic amb crema de mantega i ametlla torrada, a La Postreria "només porta la crema de mantega per fora, una versió més lleugera, i, per dins, crema pastissera. El conjunt fa que sigui un pastisset menys pesat". Lorenzo també parla del pastís de formatge, al qual a vegades posen un "flam xinès d'alfàbrega", tot destacant la seva aposta per treballar sempre amb fruita de temporada: "Quan és temporada de cireres, trobaràs pastissos de cireres; quan és temporada de figues, el mateix". De cara a la tardor i l'hivern, l'oferta de La Postreria està protagonitzada per la carbassa, el moniato i les avellanes. Fins i tot s'atreveixen a treballar amb la tòfona negra.
D'entre tots, el producte estrella del negoci és el pastís de pastanaga, que destaca tant per la seva presentació com per la seva textura. Visualment, "té un acabat molt especial", explica Lorenzo, mentre que "la textura és molt esponjosa. Normalment, el carrot cake és un pastís molt pesat, però aquest no". La peça es remata amb "una crema molt suau de formatge, tipus cream cheese, amb una confitura de pastanaga feta per nosaltres".
La Postreria aposta per una pastisseria fresca, pensada per consumir immediatament, amb la mateixa filosofia que un restaurant. Això fa que "diàriament ens quedem sense pastissos": "Moltes vegades et pots trobar que s'hagin acabat o que no trobis el que buscaves". Per als propietaris, però, això no suposa perdre una venda: "És el contrari. Fa que la gent estigui més atenta o s'afanyi més a venir".
La gamba de xocolata
La Postreria no escapa, però, de les elaboracions puntuals vinculades a les festivitats. Per Sant Joan tenen la tradicional coca, i, per Setmana Santa, mones i torradetes de Santa Teresa. Però també han volgut anar més enllà, creant un producte atemporal amb un sol objectiu: elaborar un dolç propi i representatiu de Roses.
D'aquí va néixer la Xoco Gamba de Roses, que, remarca Lorenzo entre riures, "no té sabor a gamba". Compta amb una cobertura de xocolata amb llet i dos tipus de farcit: "Un amb avellana, xocolata blanca i neula cruixent —simulant la sorra de la platja— i un segon elaborat amb ametlla, sal gruixuda i oli d'oliva verge extra de l'Empordà". El pastisser remarca que "és un producte que està fet per poder enviar, ja que no necessita refrigeració".
La Xoco Gamba és només un exemple de les ganes permanents de crear dels propietaris de La Postreria, que segurament ja estan rumiant quines elaboracions futures oferiran als clients: "Hi ha aquesta inquietud de sempre fer coses noves, com si fóssim un restaurant". Una manera d'entendre la pastisseria, compartida amb "el nostre fantàstic equip", que ha estat reconeguda amb dues Faves de Cacau consecutives (2025 i 2026), un guardó que situa La Postreria entre les cinquanta millors pastisseries de Catalunya.
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