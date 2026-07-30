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El cicle gastronòmic "Cuina de llotja i tradició marinera"arriba a 300 persones

La iniciativa de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona ha fet parada en un total de vuit confraries i al Mercat del Lleó de Girona

Una de les activitats del cicle &quot;Cuina de llotja i tradició marinera&quot;.

Una de les activitats del cicle "Cuina de llotja i tradició marinera". / Confraries de Pescadors de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

El cicle gastronòmic "Cuina de llotja i tradició marinera" ha reunit prop de 300 assistents al llarg dels nou showcookings celebrats en diferents confraries de pescadors del litoral gironí i al Mercat del Lleó de Girona. La proposta, organitzada per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, tenia per objectiu posar en valor les espècies de peix de proximitat que arriben diàriament a les llotges gironines.

Per a fer-ho, es van portar a terme un seguit de sessions que han combinat la cuina en directe amb la divulgació sobre la realitat del sector pesquer. En aquest sentit, els pescadors i patrons majors de les confraries van compartir amb els assistents la seva experiència, explicant de primera mà com és el dia a dia de la pesca al litoral gironí.

Comensals en una de les activitats del cicle &quot;Cuina de llotja i tradició marinera&quot;.

Comensals en una de les activitats del cicle "Cuina de llotja i tradició marinera". / Confraries de Pescadors de Girona

Un d'ells va ser Antoni Abad, Patró Major de la Confraria de Pescadors de Roses i també president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona. "El projecte tenia com a objectiu mostrar la cohesió entre confraries i la manera de treballar en xarxa de la pesca gironina", afirma, tot afegint que "fer receptes d’alt nivell amb el peix de proximitat i espècies poc conegudes ens posiciona al mercat".

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Un dels plats que es van elaborar en el marc del cicle &quot;Cuina de llotja i tradició marinera&quot;

Un dels plats que es van elaborar en el marc del cicle "Cuina de llotja i tradició marinera" / Confraries de Pescadors de Girona

Les activitats van ser conduïdes per la divulgadora gastronòmica Àgata Albero, i van comptar amb les elaboracions dels xefs Jordi Dalmau i Tomàs Brull. "Ha sigut una gran campanya, les sessions han tingut una gran acollida del públic ja que, a banda de tastar receptes delicioses, han pogut descobrir tècniques i espècies que sovint no tenen dins del seu catàleg de consum diari", ha afirmat Albero.

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