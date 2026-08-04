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Pizzabar: quan la pizza es converteix en una experiència gastronòmica

Pizzes de massa fina inspirades en la tradició italiana conviuen amb una carta de tapes gastronòmiques en aquest establiment de Sant Feliu de Boada

Pizzes a la cuina del Pizzabar.

Pizzes a la cuina del Pizzabar. / Pizzabar

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Redacció

Redacció

Sant Feliu de Boada

De la unió entre l'univers de la pizza i l'experiència d'un bar gastronòmic va nèixer el 2024 a Sant Feliu de Boada Pizzabar, de la mà de Rafa Blanc i José Bassols, al costat de les germanes Lali i Helena Rodellas, amb Fernando Duffo al capdavant de la sala.

L'equip tenia clar que volia crear un un bar gastronòmic on la pizza fos la protagonista, però "no l'únic motiu per a asseure's a la taula". Així, el restaurant té al seva propia personalitat i ritme: elaboren pizzes -com la Carbonara i la Pera, el segell de Pizzabar- de massa fina, lleugera i cruixent, amb tècniques apreses en un poble d'Umbria (Itàlia). Amb tot, l'establiment no es defineix com un restaurant italià: no tenen pasta, sinó una carta de tapes gastronòmiques.

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Una de les pizzes de Pizzabar.

Una de les pizzes de Pizzabar. / Pizzabar

Sobretot, Pizzabar és un lloc on gaudir d'un àpat tranquil, sigui amb gildas, ostres o croquetes de pollastre rostit, compartir una ampolla de vi i una pizza i allargar la sobretaula, en una terrassa en plena plaça de l'Església de Sant Feliu de Boada.

La terrassa de Pizzabar, a Sant Feliu de Boada.

La terrassa de Pizzabar, a Sant Feliu de Boada. / Pizzabar

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