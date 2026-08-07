Les hamburgueses de Vicio tornen al Mas Sorrer de Gualta
La marca reobre per sisè any consecutiu el seu espai de cuina, que estarà actiu fins al setembre
"Una nit a Mas Sorrer comença i acaba amb una bona burger". Amb aquest objectiu, la marca Vicio, impulsada per l’ex MasterChef Aleix Puig, obre la seva cuina a Gualta per sisè any consecutiu i fins al setembre, la Vicio Hot Spot.
L'espai, completament equipat, disposa d'una cuina de 80 m² i un equip d'11 persones que s'encarregaran d'elaborar smahs burgers amb ingredients de primera qualitat i tècnica pròpia. La protagonista enguany és la bacon cheeseburger acompanyada de les populars french fries de Vicio.
"Mas Sorrer ja forma part de l'estiu de molta gent, i això és una cosa que no donem per fet. Cada edició ens proposem el repte que qui torni senti que ha millorat, i que qui vingui per primera vegada entengui per què la gent repeteix", afirma Oriol de Pablo, cofundador de Vicio.
La Vicio Hot Spot obre les portes de dimarts a diumenge a partir de les 20:00 h, i fins les 23:30 h; dimecres i dijous, fins la 01:30 h; els divendres, fins les 02:30 h; i els dissabtes, fins les 04:30 h.
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