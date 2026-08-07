Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla InuncatAgència de viatgesLlicència Cap RoigCrims masclistes"Taxi pirata"Girona FCAgenda cap de setmana
instagramlinkedin

Les hamburgueses de Vicio tornen al Mas Sorrer de Gualta

La marca reobre per sisè any consecutiu el seu espai de cuina, que estarà actiu fins al setembre

El Vicio Hot Spot de Mas Sorrer

El Vicio Hot Spot de Mas Sorrer / Dalmare

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Gualta

"Una nit a Mas Sorrer comença i acaba amb una bona burger". Amb aquest objectiu, la marca Vicio, impulsada per l’ex MasterChef Aleix Puig, obre la seva cuina a Gualta per sisè any consecutiu i fins al setembre, la Vicio Hot Spot.

L'espai, completament equipat, disposa d'una cuina de 80 m² i un equip d'11 persones que s'encarregaran d'elaborar smahs burgers amb ingredients de primera qualitat i tècnica pròpia. La protagonista enguany és la bacon cheeseburger acompanyada de les populars french fries de Vicio.

Un de les hamburgueses del Vicio Hot Spot.

Un de les hamburgueses del Vicio Hot Spot. / Dalmare

"Mas Sorrer ja forma part de l'estiu de molta gent, i això és una cosa que no donem per fet. Cada edició ens proposem el repte que qui torni senti que ha millorat, i que qui vingui per primera vegada entengui per què la gent repeteix", afirma Oriol de Pablo, cofundador de Vicio.

Notícies relacionades

La Vicio Hot Spot obre les portes de dimarts a diumenge a partir de les 20:00 h, i fins les 23:30 h; dimecres i dijous, fins la 01:30 h; els divendres, fins les 02:30 h; i els dissabtes, fins les 04:30 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
  2. La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
  3. Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
  4. Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
  5. Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
  6. Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
  7. L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
  8. Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar

Queda en llibertat el patró de la llanxa investigat per la mort d’un motorista d’aigua a Roses

Queda en llibertat el patró de la llanxa investigat per la mort d’un motorista d’aigua a Roses

Tres homes roben una bossa de mà amb el mètode de "la collita" a Torroella i en detenen un

Tres homes roben una bossa de mà amb el mètode de "la collita" a Torroella i en detenen un

Què has de fer si ets un dels afectats per l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa?

Què has de fer si ets un dels afectats per l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa?

L'advertiment de Laura Cruz, la guàrdia civil assassinada pel seu exmarit, a les seves amigues: "Fins que no em mati no pararà"

L'advertiment de Laura Cruz, la guàrdia civil assassinada pel seu exmarit, a les seves amigues: "Fins que no em mati no pararà"

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

Tornen les festes de Sant Roc, les més antigues de Barcelona: dates i programa 2026

Tornen les festes de Sant Roc, les més antigues de Barcelona: dates i programa 2026

S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella

S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella

Agredeixen greument un restaurador a Lloret i dicten una ordre d’allunyament contra un dels sospitosos

Agredeixen greument un restaurador a Lloret i dicten una ordre d’allunyament contra un dels sospitosos
Tracking Pixel Contents