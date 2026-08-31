La Generalitat premia el bisbalenc Ramon Foradada, fundador de Forbes Gastronomia
L'empresari rep la Medalla al Treball President Macià 2025 per una trajectòria vinculada a la gastronomia i la restauració
El bisbalenc Ramon Foradada Cortacans, fundador de Forpas Gastronomia, ha estat distingit amb la Medalla al Treball President Macià 2025, un reconeixement de la Generalitat que posa el focus en una trajectòria empresarial de gairebé quatre dècades vinculada a la distribució alimentària, la gastronomia i el sector de l’hostaleria.
La carrera de Foradada ha estat estretament lligada a Forpas Gastronomia, una empresa que té els seus orígens l’any 1989, quan la família Foradada va assumir un petit negoci de fruites i verdures del carrer Pi i Margall de Palafrugell després de la jubilació dels seus antics propietaris. Aquell establiment va ser el punt de partida d’un projecte que, amb els anys, canviaria notablement de dimensió.
El creixement del negoci va obligar ben aviat a deixar enrere les primeres instal·lacions. El trasllat al polígon industrial de Palafrugell, a principis dels anys noranta, va permetre ampliar la capacitat de distribució i orientar cada vegada més l’activitat cap als restaurants i establiments hotelers.
Aquesta evolució també va transformar l’oferta de l’empresa. De les aproximadament 100 referències amb què havia començat, centrades sobretot en fruita i verdura, Forpas ha passat a treballar amb unes 2.000 varietats de productes, incorporant progressivament altres especialitats gastronòmiques. L’ampliació de les instal·lacions l’any 2018 va representar un nou pas en aquesta expansió.
Al Palau de la Generalitat
Ramon Foradada va rebre la distinció al Palau de la Generalitat, de mans del president Salvador Illa. La seva candidatura havia estat avalada per entitats empresarials com la Cambra de Comerç, la FOEG i Foment del Treball.
Les Medalles al Treball President Macià, un dels reconeixements institucionals més antics de Catalunya des de l’any 1938, distingeixen persones amb una trajectòria destacada en el món laboral i que han contribuït, des de la seva activitat professional, al desenvolupament econòmic i social del país.
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