Clos de Basella acomiada l’estiu amb dues experiències entre vi, verema i música
El celler de Siurana d’Empordà proposa dos vespres especials els dies 11 i 18 de setembre amb Mandie Rules, Cesc Sansalvadó i la sommelier Laura Serrano
Clos de Basella proposa aquest setembre dues cites per acostar el món del vi al públic a través de la música i l’experiència directa entre vinyes. El celler de Siurana d’Empordà celebrarà dues activitats els dies 11 i 18 de setembre, amb Mandie Rules, Cesc Sansalvadó i la sommelier Laura Serrano.
La primera serà el divendres 11 de setembre, a les 18 h, amb una verema oberta al públic en una vinya especialment vinculada al projecte del celler. Els participants podran collir el raïm a mà i descobrir de prop una de les èpoques més importants de l’any per a Clos de Basella.
Després de la verema, Mandie Rules presentarà en concert el seu nou disc. L’entrada té un preu de 19 euros i inclou la participació en la verema, una copa de vi i el concert. També hi haurà servei de tapes i winebar.
Vins maridats amb música
La segona cita arribarà el divendres 18 de setembre, a les 19 h. El cantautor Cesc Sansalvadó serà el protagonista d’un maridatge diferent, en què les seves cançons es combinaran amb tres vins premium de Clos de Basella.
La sommelier i comunicadora Laura Serrano de Los Vinos de Laura conduirà el tast i explicarà les connexions entre els vins, les sensacions que desperten i la música de Sansalvadó. L’entrada també costa 19 euros i inclou el concert i el maridatge dels tres vins. Durant l’activitat hi haurà servei de tapes i winebar.
Amb aquestes dues propostes, Clos de Basella continua apostant per un enoturisme vivencial, en què la verema, les vinyes, el paisatge empordanès i la música en directe es converteixen així en els ingredients de dos vespres pensats per acomiadar l’estiu sense presses.
Les entrades per a totes dues activitats es poden adquirir anticipadament a través d’Entràpolis a la web www.entrapolis.com o contactant directament amb Clos de Basella a través d’Instagram.
Informació pràctica
Experiència de verema i concert de Mandie Rules
- Data: Divendres 11 de setembre
- Hora: 18 h
- Lloc: Clos de Basella, Siurana d’Empordà
- Preu: 19 euros
- Inclou: Verema, concert de Mandie Rules i copa de vi
Festa final d’estiu: maridatge amb Cesc Sansalvadó
- Data: Divendres 18 de setembre
- Hora: 19 h
- Lloc: Clos de Basella, Siurana d’Empordà
- Preu: 19 euros
- Inclou: Concert de Cesc Sansalvadó i maridatge de tres vins premium conduït per Laura Serrano
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