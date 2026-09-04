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La figa torna a ser protagonista a Figueres amb plats especials en més de quinze restaurants

La quarta edició de l’Enfiga’t se celebrarà del 7 al 20 de setembre i inclourà un "showcooking" d’arròs amb ànec i figues a la plaça Catalunya

Una de les propostes de l'Enfiga't en una edició anterior.

Una de les propostes de l'Enfiga't en una edició anterior. / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

Figueres i l’Alt Empordà tornaran a convertir la figa en protagonista de la seva oferta gastronòmica amb la quarta edició de la campanya Enfiga’t, que se celebrarà del 7 al 20 de setembre. Més de quinze restaurants de la ciutat i de la resta de la comarca participaran en la iniciativa amb tapes, plats, postres o menús elaborats amb aquest fruit de temporada.

Cada establiment tindrà llibertat per decidir el format i el preu de la seva proposta, amb l’única condició que la figa tingui un paper protagonista. Entre els restaurants que ja han confirmat la seva participació hi ha el Ronda Figueres, el Duran, Falconera, Can Jeroni, Dynàmic, Lizarran, Txots Figueres, El Trull d’en Francesc, Norat-Hotel Spa Terraza, Pelegrí, Amiel&Molins, Càlid Cafè, Pizzeria Augustea Figueres i Foc Figueres. L’organització preveu que en els pròxims dies s’hi afegeixin més establiments.

Una de les tapes d'una edició anterior de l'Enfiga't.

Una de les tapes d'una edició anterior de l'Enfiga't. / Ajuntament de Figueres

La campanya aprofita que la temporada de la figa s’estén aproximadament de juliol a octubre i vol reivindicar la vinculació històrica, gastronòmica i cultural d’aquest producte amb Figueres i l’Alt Empordà. L’objectiu és promocionar la gastronomia empordanesa a través del producte local i de les elaboracions dels restaurants participants.

Un "showcooking" a la plaça Catalunya

Un dels actes centrals tindrà lloc el dissabte 12 de setembre, de 10 a 13 hores, a la plaça Catalunya de Figueres, al costat de l’escultura de Sant Jordi i el Drac. El col·lectiu gastronòmic La Cuina del Vent hi oferirà un "showcooking" en què s’elaborarà un arròs sec amb confit d’ànec i figues.

La demostració anirà a càrrec del restaurant Falconera de Roses, membre de La Cuina del Vent, amb el xef Gregory Abella al capdavant.

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Una imatge d'arxiu del xef Gregory Abella preparant una arrossada en una edició anterior.

Una imatge d'arxiu del xef Gregory Abella preparant una arrossada en una edició anterior. / Ajuntament de Figueres

L’Enfiga’t està organitzat per Comerç Figueres Associació i La Cuina del Vent, amb el suport de l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà i la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. La iniciativa arriba enguany a la quarta edició consecutiva i recupera l’esperit de la campanya Menja’t la Figa, que s’havia posat en marxa l’any 2006.

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