La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic Ciutat s’uneixen a la Rambla de Figueres
Els dos esdeveniments se celebraran conjuntament del 2 al 4 d’octubre, amb gastronomia, vins de la DO Empordà, tastos i música fins a les onze de la nit
La 40a Mostra estrenarà un Bar à Vins i canvia les dates per evitar la calor de finals de juny i facilitar la participació dels cellers
La Mostra del Vi de l’Empordà i el Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres se celebraran conjuntament per primera vegada del 2 al 4 d’octubre i concentraran la seva activitat a la Rambla. La coincidència dels dos certàmens permetrà reunir en un mateix espai les propostes gastronòmiques del Fòrum, els cellers i vins de la DO Empordà, tastos, activitats familiars i concerts que s’allargaran fins a les onze de la nit.
La Mostra del Vi arribarà enguany a la 40a edició, mentre que el Fòrum Gastronòmic Ciutat celebrarà la tercera. Fins ara els dos esdeveniments havien tingut trajectòries independents, però aquest any es plantegen com una única proposta enogastronòmica que ocuparà la Rambla durant bona part del dia.
Una de les principals novetats serà que algunes de les ponències gastronòmiques es maridaran amb vins de la DO Empordà. L’escenari del Fòrum tornarà a comptar amb cuiners, productors i altres professionals del sector gastronòmic, tot i que el programa concret i els participants encara s’aniran anunciant a mesura que quedin confirmats. També s’estrenarà un sistema amb dues classes de tiquets. Uns estaran destinats al tast de vins i els altres serviran per adquirir les diferents propostes gastronòmiques que s’oferiran a la Rambla.
Un Bar à Vins per ampliar l’oferta
Entre els canvis de la Mostra del Vi destaca la creació d’un Bar à Vins, que funcionarà de manera complementària als estands dels cellers. L’espai disposarà d’una carta pròpia amb vins de la DO Empordà i es mantindrà obert fins al tancament de la fira.
L’oferta de vespre també guanyarà pes. L’activitat s’allargarà fins a les onze de la nit, amb concerts i música en directe cadascuna de les tres jornades. La programació incorporarà, a més, activitats dirigides al públic familiar.
La 40a edició suposarà també un canvi en la gestió de la Mostra. Incatis l’assumirà per primera vegada, després de diverses reunions amb cellers de la denominació d’origen. La intenció és donar més visibilitat als productors i ampliar les fórmules perquè el públic pugui conèixer els vins empordanesos.
La Mostra deixa el juny
Un altre dels canvis destacats serà el calendari. La Mostra abandona la celebració de finals de juny i passa al primer cap de setmana d’octubre. Segons els organitzadors, la modificació permet evitar les elevades temperatures que han condicionat algunes de les darreres edicions i també esquivar la coincidència amb la verema, per facilitar la participació dels cellers.
El xef i propietari del Motel Empordà de Figueres, Jaume Subirós, serà el pregoner de la 40a Mostra del Vi. La programació completa de les ponències, tastos i activitats encara no està tancada. Les propostes que requereixin inscripció prèvia s’aniran incorporant al web del Fòrum Gastronòmic Ciutat.
La Mostra del Vi està organitzada per l’Ajuntament de Figueres, la DO Empordà i Incatis, mentre que el Fòrum Gastronòmic Ciutat l’organitza Incatis amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Girona.
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