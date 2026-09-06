Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
El projecte liderat per Emili i Ferran Gispert, nascut amb quatre plantes durant la pandèmia, cultiva avui una cinquantena de varietats de xilis i elabora salses, olis i altres productes propis de la mà del cuiner i gastrònom Ivan Garcia
Quins Pebrots va néixer gairebé per casualitat l'any 2020, en plena pandèmia. Emili i Ferran Gispert, pare i fill, tenien un hort tradicional fins que van decidir comprar unes quantes llavors de pebrot picant "per curiositat", explica el fill. Van començar amb només quatre plantes i, per entretenir-se durant el confinament, van obrir un perfil d'Instagram on compartien l'evolució del cultiu. "Se'ns en va anar una mica de les mans", bromeja Ferran Gispert. Amb el temps, aquelles quatre plantes "s'han convertit en prop d'un miler" i actualment cultiven "al voltant de cinquanta varietats d'arreu del món".
El compte d'Instagram (@quins.pebrots) va anar guanyant seguidors i cada vegada més persones els preguntaven on podien comprar aquells xilis. Així van començar a preparar caixes variades que envien arreu de Catalunya i a la resta de l'Estat. L'interès també va portar els primers visitants fins a l'hort i van adaptar l'espai per oferir-hi recorreguts, tastos i activitats.
El projecte va fer un nou pas dos anys més tard, quan s'hi va incorporar com a soci Ivan Garcia, cuiner i gastrònom. Va ser aleshores quan va néixer la branca agroalimentària de Quins Pebrots, amb un petit obrador on elaboren i experimenten amb salses, olis i sals aromatitzades. "Sovint adaptant receptes d'altres cultures amb gustos d'aquí", explica Garcia. Un dels exemples és L’Espiadimonis, una salsa "inspirada en una recepta estrangera en què hem substituït el cacauet per avellana de Brunyola". També hi ha la Tramuntana, que parteix d’una escalivada, o el Foc d’Arlet, elaborat a partir "del típic sofregit de tomàquet i ceba". "Sempre intentem jugar amb la cuina catalana i adaptar-hi el picant", resumeix Garcia.
Una tendència en auge
La demanda no ha parat de créixer des que van començar a comercialitzar els seus productes. "Cada vegada hi ha més gent interessada en el picant", asseguren. Tot i això, intenten que la majoria de les elaboracions siguin "aptes per a tots els públics": amb un punt de picor, però "prou agradables perquè les pugui menjar tothom". Paral·lelament, també preparen productes específics per als paladars més acostumats. "La gent té ganes de provar i de jugar", expliquen. I a les fires, diuen, no falla mai "el valent" que diu: "Jo he estat a Mèxic, a mi no em farà res". "Ho prova i després el tens mitja hora sense poder parlar".
Tot i que sovint s'associa el picant a països com Mèxic, Ferran Gispert reivindica que també forma part de la tradició gastronòmica catalana. "Hi ha molta gent que t'explica que el seu avi no feia cap àpat sense tenir un bitxo al costat i anar-lo mossegant", explica. A casa seva, recorda, la seva besàvia ja incorporava el picant al capipota, i també és present en plats com les llenties o en alguns embotits. "El que potser ens falta és una cultura pròpia del picant", sosté. Precisament, una de les coses que han descobert amb Quins Pebrots és que hi havia molta gent que compartia aquesta afició, però la vivia de manera individual. "Quan arriben aquí ens diuen: 'Estàvem buscant això'". Un espai, en definitiva, on "compartir l’afició i no sentir-se estrany" per tenir debilitat pels sabors més atrevits.
Per què enganxa?
Aquesta afició, segons Gispert, també té una explicació fisiològica: "El cos no disposa de receptors específics per detectar el picant, sinó que el cervell interpreta que s’està produint un augment de temperatura", explica. És aleshores quan l’organisme reacciona: comencem a suar, podem plorar, tenir mucositat o, en casos més extrems, fins i tot arcades. "El cos tracta el picant com una agressió", resumeix.
Quan aquesta resposta no aconsegueix fer desaparèixer la sensació, el cervell acaba alliberant endorfines, vinculades al benestar. Aquest mecanisme ajuda a explicar per què, amb el temps, moltes persones acaben desenvolupant una certa tolerància. "El cervell considera que allò ja no pica tant i necessites apujar el nivell per tornar a tenir la mateixa sensació", assenyala. Tant és així que a Quins Pebrots reben visitants molt acostumats a aquesta forta sensació: "Hi ha gent amb tanta tolerància que gairebé has de treure l’arma atòmica abans que marxin perquè trobin alguna cosa que realment els piqui", bromeja Gispert.
Entre la cinquantena de varietats de xilis que cultiven, una destaca per sobre de totes per la seva potència: l’Aliento del Dragón. "És el més bèstia que tenim aquí", assegura Gispert. La seva fama, lluny d’espantar els visitants, acostuma a provocar l’efecte contrari. "Només has de dir que no és apte per al consum humà i ja els tens fent cua per provar-lo", diu Gispert.
Ells mateixos admeten haver viscut alguna experiència intensa amb algun xili. "Ensurts, no, però algun 'blancasso' sí. Hem vist alguna fada i algun follet", ironitzen. Ho descriuen com una sensació que arriba de cop: "El malestar puja tan ràpid que et pots quedar pràcticament en blanc". Passat el pitjor moment, però, arriba la sensació de benestar associada a l’alliberament d’endorfines. "A les visites, comencen plorant i acaben rient. És un joc i la gent s’ho passa bé perquè el picant és divertit", resumeixen.
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