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Ca l’Esteve, els pioners en l’elaboració de iogurts al Ripollès

El matrimoni format per Joan Corcoy i Georgina Mestre va fer evolucionar l'activitat ramadera original del mas cap a l'elaboració de productes làctics, com iogurts naturals i flams, i amb la restauració com un dels principals clients

Des de fa uns anys, és la seva filla Alba qui continua el negoci, incorporant-hi nous productes i deixant enrere l'explotació de vaques lleteres

Els productes làctics elaborats al mas Ca l'Esteve.

Els productes làctics elaborats al mas Ca l'Esteve. / David Aparicio

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Helena Viñas

Helena Viñas

Batet

Quan el matrimoni format per Joan Corcoy i Georgina Mestre va agafar les regnes de l’explotació ramadera familiar, ubicada a Batet (Ribes de Freser), ben aviat es van proposar transformar-la. El seu vincle amb l’activitat pagesa venia de lluny: l’avi de Corcoy tenia un ramat de 150 ovelles, que transhumaven fins a l’Empordà, i 14 vaques. El seu fill en seguiria les passes i, a més, compraria el mas que acabaria batejant com a Ca l’Esteve.

Després d’heretar el bestiar i la casa, el matrimoni es va adonar ben aviat que només amb l’activitat de pagès «no ens acabàvem de guanyar la vida». D’aquí va néixer l’empenta de «vendre llet envasada». Amb això, però, tampoc en feien prou: «La llet no tenia un preu que ens ajudés a tenir una millora econòmica real». Així que van decidir fer un pas més i començar a elaborar iogurts, convertint-se, expliquen, en els primers productors de iogurt artesanal del Ripollès.

Imatge d'arxiu de vaques paturant al mas Ca l'Esteve.

Imatge d'arxiu de vaques paturant al mas Ca l'Esteve. / Ca l'Esteve

El principal repte era que tots dos eren novells en aquest camp. Van buscar assessorament entre diferents coneguts, com la granja El Prat, de l’Ametlla del Vallès, que «ens va dir on comprar els ferments», per exemple. El producte, però, el van aprendre a fer partint d’una recepta base i a través de la prova i l’error. «Tenim una olla de 15 litres a casa, i anàvem fent», explica Mestre entre riures.

La seva primera aposta va ser el iogurt natural. Després van arribar els flams de vainilla i els iogurts de maduixa i llimona, fruit de les demandes d’un públic molt específic: les cases de colònies per a nens. El matrimoni afirma, però, que una de les seves principals fonts de publicitat ha estat la restauració de la comarca: «La gent tastava els nostres iogurts als restaurants, es guardava la tapa i després ens venia a buscar».

Ser dels primers del Ripollès a elaborar iogurts artesanalment va jugar a favor seu. «Hi havia qui feia formatge i mató, però iogurt no», explica Corcoy. Un cop es van posar a produir, els clients van arribar sols: «Començàvem a vendre en una botiga i, després de quinze dies, ja ho fèiem en una altra».

D'esquerra a dreta: Georgina Mestre, Alba Corcoy i Joan Corcoy.

D'esquerra a dreta, Georgina Mestre, Alba Corcoy i Joan Corcoy. / Laura Busquets / ACN

El creixement del negoci va ser «disparat», i fins i tot va cridar l’atenció d’alguna gran productora de làctics, que va visitar Ca l’Esteve perquè «els havien baixat les vendes a Ribes de Freser i volien saber què estava passant». La resposta del matrimoni va ser clara: no pretenien entrar en competició amb les grans empreses. «Sempre hem tingut clar que no ens volíem menjar el mercat. Hem mantingut el que tenim», afirmen.

Adéu a les vaques

Gràcies a les bones vendes, van poder anar incorporant maquinària a mesura que augmentava la producció. Però trobar eines adaptades a les seves necessitats no era fàcil: «Tot eren màquines grans, no n'hi havia per a artesans com nosaltres». Això els va dur a aprofitar una màquina que originalment era per fer magdalenes. «En comptes de posar-hi el paperet de la magdalena, hi posàvem el got», explica Mestre. Després, explica Joan Corcoy, a mesura que necessitaven renovar les eines de producció, les anteriors «es venien fàcilment al mercat perquè ja anaven apareixent altres artesans».

Part de l’herència que van deixar a la seva filla, Alba Corcoy, és l’obrador que encara descansa al mas Ca l’Esteve. Ella tenia clar que volia donar continuïtat al negoci, tant per comoditat a l’hora de conciliar la vida familiar amb la feina com per afecte, ja que es tracta d’un «negoci ja començat, que funciona. Deixar-lo perdre em sabia molt greu».

Alba Corcoy amb algunes dels productes de Ca l'Esteve.

Alba Corcoy amb algunes dels productes de Ca l'Esteve. / David Aparicio

La seva incorporació va anar acompanyada de l’entrada del mató i del iogurt amb melmelada de nabius, a més del tancament de l’explotació de vaques lleteres. Fins al 2023, Ca l’Esteve s’abastia de la llet de les seves pròpies vaques; fins i tot, durant un temps i amb l’excedent de llet, havien produït formatges.

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Amb tot, Alba Corcoy tenia clar que tenia clar que volia prescindir del bestiar: «És molta feina, 365 dies a l’any». Una decisió que tampoc s’allunya del camí que ja havien emprès els seus pares: anar més enllà del negoci que havien heretat i buscar noves maneres de donar continuïtat al llegat familiar.

Imatge d'arxiu de l'Alba a l'obrador familiar.

Imatge d'arxiu d'Alba Corcoy a l'obrador familiar. / Laura Busquets / ACN

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