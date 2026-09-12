El Cafè: de "bar de barri" a referent de pintxos i tapes
Situat al cor del Barri Vell de Girona, Albert Portal va transformar el bar en un negoci inspirat en les tavernes basques, sense renunciar a l’essència musical, l’ambient distès ni a la decoració original del local, obert l’any 2000
Al cor del Barri Vell de Girona, a tocar de l’Ajuntament, un petit bar dona vida a la zona amb una oferta de pintxos i tapes en un ambient desenfadat i musical. És El Cafè, un local que va obrir amb aquest nom l'any 2000 i que durant molts anys va funcionar sobretot com "un bar de barri", amb esmorzars, entrepans i copes. Ho explica el propietari actual, Albert Portal, que hi va començar a treballar el 2008 i se'n va fer càrrec el 2014 juntament amb la seva germana, Mar Portal. Ella va deixar el negoci el 2020, arran de la pandèmia, i ell va quedar-se'n al capdavant.
Va ser aleshores quan El Cafè va començar a abandonar progressivament el model de cafeteria. En quedar-se sol, Portal va decidir "apostar més per les tardes" i, al mateix temps, va començar a buscar una proposta que encaixés amb la transformació que vivia el Barri Vell, on el turisme tenia cada vegada més presència. Fins aleshores, l'establiment no havia estat mai un bar turístic. "Hi venia la gent del barri i també molta gent que hi treballava. Al matí fèiem esmorzars i, a la tarda, copes i alguna tapa o entrepà", recorda.
D'aquell antic cafè de barri, però, en queda molt poca clientela. "Pràcticament només queda en Carles", diu Portal. "És l'únic que ve des del 2000 i encara passa per aquí gairebé cada dia". La resta, afegeix, "han anat marxant", en part pels canvis que ha viscut el barri i l'augment dels pisos turístics. Tot i això, El Cafè encara conserva una barreja de públics. "Per sort, podem mantenir un cert equilibri entre turistes i gent d'aquí, però em fa por que arribi un moment que gairebé tot sigui turisme", admet.
La música, protagonista
El que queda avui d'aquell primer Cafè és, segons Portal, "l'esperit": "L'ambient, la música i la voluntat de treballar amb bon producte". També es conserva pràcticament intacta la decoració. Només han canviat les taules, que abans eren baixes i de marbre i ara són altes; les làmpades i bona part de la resta del local continuen sent les mateixes.
La música, precisament, forma part de la identitat del local. Abans del canvi de model, Portal i la seva germana fins i tot hi organitzaven concerts els dilluns. "Al principi venien quatre gats i, al final, hi havia dies que es feia cua per entrar", recorda. La majoria dels artistes venien de fora, molts dels Estats Units, i es movien sobretot en l'escena independent. Una de les actuacions més memorables va ser la de Michelle Shocked, que va sorprendre especialment als qui ja la coneixien.
Ara els concerts han deixat pas a un fil musical que fa sonar sobretot jazz, blues i soul, tot i que comparteix la tria amb l'equip, que en total són sis persones. "Quan hi són l'Alba i la Laura, que són més joves, també posen coses seves. Per sort tenen bon gust musical i fins i tot descobreixo música nova gràcies a elles", explica. La llista de cançons, però, també varia segons qui hi hagi al local: "Si veus que tens una clientela determinada, pots adaptar una mica la música. Forma part de crear l'ambient".
Aires de taverna basca
La idea dels pintxos va arribar gairebé per casualitat. "Me la va donar l'antic propietari del Zanpanzar. Un dia va venir i em va dir: 'Amb aquesta barra, el que has de fer són pintxos'. I tenia raó, perquè, per ser un local tan petit, tenim molta barra", explica Portal. Ell no n'havia fet mai i va començar a informar-se i aprendre sobre un model inspirat en les tavernes basques. El canvi es va fer "molt a poc a poc" i en plena pandèmia, quan hi havia moments en què només podia tenir "unes vuit persones" i no disposava de terrassa.
Amb el temps, però, els pintxos s'han convertit en l'estrella del bar i, actualment, a la barra se'n poden trobar una vintena de diferents. Entre tots, n'hi ha un que s'ha convertit gairebé en un emblema de la casa: el pintxo de pastrami. "Hi ha clients que hi estan obsessionats", diu Portal. Els pintxos es complementen amb una carta de tapes clàssiques d'elaboració pròpia, com les mandonguilles casolanes o les braves. La inspiració basca també es nota en les begudes, amb el xacolí al costat de les cerveses, a més dels vermuts i una extensa carta de vins.
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