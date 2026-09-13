Sobretaula
El plaer de la sobretaula
Salvador Garcia-Arbós
L’excusa principal per entaular-se bé envoltat de gent és la sobretaula, on es prenen grans decisions, on s’hi enforteixen llaços o es debiliten.
La sobretaula és una institució humanitzadora de la cultura mediterrània judeocristiana. Penseu que just abans de començar a caminar, els nostres ancestres es van entaular. Farà dos mil anys, ara ja a la sobretaula de la commemoració de l’Èxode, es va establir un memorial molt transcendental. Després el van anar sofisticant en una litúrgia que es repeteix cada dia, especialment els diumenges.
Hi ha diferents tipus de sobretaules. N’hi ha d’hedonistes i relaxades i n’hi ha d’incòmodes i tenses. Són productives quan no hi ha pressa, sigui havent dinat o havent sopat. És important que no s’estronquin de cop, que tothom segueixi. Que tothom sàpiga beure i que no molesti el fum d’havà dels més clàssics.
La sobretaula va estar en perill d’extinció quan l’higienisme en va demonitzar la copa i el puro (havà o caliquenyo). El cafè va estar en perill, però se n’ha salvat perquè és no per a la salut, segons molts estudis. Tal com diria aquell «cafè, copa i puro» és el sinònim prohibit de la sobretaula. Josep Pla i Josep Maria de Segarra en són profetes majors.
A banda de productiva, perquè s’hi prenen grans decisions i es consoliden les relacions, la sobretaula és inspiradora. Tot i que les converses poden semblar elevades i existencials, no cal ser pretensiós: essencialment, la sobretaula serveix per arreglar el món i per esbravar-se.
Tot i que l’esperit dels vins, els licors i els aiguardents de qualitat l’acompanyen, la borratxera és enemiga de la sobretaula; el control és essencial. Si t’hi conviden sempre o sovint, anem bé.
La sobretaula és una tertúlia, però la tertúlia en sí, organitzada com a tal a l’hora d’esmorzar o del vermut o havent dinat, és un succedani. La diferència fonamental és que la tertúlia, com a institució, es fa en una cafeteria o en un bar i té una durada limitada i la convocatòria és periòdica i en un horari fix.
La sobretaula es fa en el mateix espai físic i existencial i com una continuació del dinar, i ha de produir-se molt de tant en tant i en espais diferents, en el benentès que el bon menjar i el bon beure són excuses seductores per engegar el motor de la transmissió oral.
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