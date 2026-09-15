Müs, la pastisseria jove i creativa que es fa lloc a Besalú
La passió per la pastisseria moderna i la bona rebuda dels clients durant els quatre anys de vida del negoci són els principals motors de Montserrat Casas per seguir innovant amb noves propostes de brioixeria, torrons i teules de xocolata
Si haguessin preguntat a Montserrat Casas quan era petita a què es voldria dedicar, potser la resposta hauria estat alguna professió relacionada amb la gastronomia: «Sempre veia la meva mare i la meva tieta cuinant, i m’agradava ajudar-les». Concreta, a més, que sentia especial predilecció per l’elaboració de coques i postres. Amb tot, el seu futur acadèmic va començar per un camí ben diferent: va iniciar els estudis de Farmàcia, però els va deixar al cap de dos anys. Llavors, motivada per aquests records de la infància, va començar a estudiar cuina. Una aposta que la portaria a inaugurar la seva pròpia pastisseria uns quants anys després a Besalú, amb el nom de Müs.
L’establiment, ubicat al carrer Major, 12, és un reflex de tot el que Casas ha anat aprenent: des del primer cicle superior de cuina que va fer a Palafrugell fins a les posteriors pràctiques que desenvoluparia al restaurant Casamar, de Llafranc: «Allà em van posar a la partida de postres». En el cicle, havien tocat poc l’elaboració de dolços; per això, va decidir a fer el curs intensiu de l’escola Hofmann de Barcelona. D’aquí passaria per la històrica pastisseria Foix de Sarrià —on elaborava postrers clàssics — i, després, per una pastisseria a Verges.
Seria allà, explica Casas, on va començar a explorar la seva vena més creativa: «Quan estava sola a l’obrador, em deixaven fer bastant de tot. La meva cap a vegades em deia: «Montse, què podem fer avui?». De manera inconscient, ja estava fent proves amb aquells dolços que en un futur anirien a l’aparador del seu propi negoci, un somni per a ella: «Al final, si estàs treballant en unes empreses, et marca molt el que has de fer. Volia alguna cosa meva, on expressar-me».
El vincle amb el client
L’espai on ara reposa Müs «em va triar a mi, jo no el vaig buscar»: «Uns coneguts em van dir que es traspassava el local i, per curiositat, el vaig anar a veure. Em va agradar molt i vaig aprofitar l’oportunitat». Gairebé no hi va fer reformes, però sí que va escollir un nom que reflectís el caràcter creatiu de la granja-cafeteria: «Volia que fos fàcil i curt. ‘Müs’ ve de ‘mousse’, i després vaig afegir la dièresi per donar-li un toc divertit».
Casas explica que un dels dubtes que tenia abans d’emprendre en solitari era si estava prou preparada: «Abans d’anar pel meu compte, volia formar-me més en altres llocs». Els aprenentatges, però, han arribat sols durant aquests quatre anys de funcionament del negoci. En termes de brioixeria, ha perfeccionat l’elaboració de croissants, rotllos de canyella i les ulleres de full clàssiques, un dels productes estrella i intocables de Müs, juntament amb el pastís de mango i gerds, el de pastanaga, el brownie i la fava de cacau. «Hi ha productes que he mantingut des del principi, perquè al client ja li agraden i no els puc canviar», afirma Casas.
A l’aparador s’hi afegeixen els pastissets de llimona i el de vainilla i préssec, ambdues creacions marcades pel producte de temporada, una de les fonts d’inspiració de Casas. Ara que s’acosta la tardor, ja comença a donar voltes a dolços protagonitzats per castanyes, fruits secs i figues.
L’oferta de Müs es completa amb carquinyolis de festuc o ametlla i galetes de xocolata, nous i taronja. A l’hivern, l’aparador s’omple de torrons de Sacher o taronja i avellana, entre altres elaboracions. I ara que la calor sembla que escampa, Casas explica que reprendrà l’elaboració de la seva col·lecció de xocolates: «Cada teula té l’essència d’un animal garrotxí: per exemple, la xocolata negra, la més forta, és el senglar». La proposta es completa les varietats de xocolata blanca i amb llet amb fajol, un dels productes estrella de la Garrotxa.
Casas assumeix bona part de la feina que hi ha darrere de Müs: «Al matí estic oberta al públic, a les tardes faig la producció i ho deixo tot preparat per als matins». La seva passió per la pastisseria i la bona rebuda dels clients són els principals motors que l’empenyen a continuar al capdavant del negoci. Per a Casas, «el més agraït al final és el tracte amb la gent, que et diguin que els agrada el producte que fas i que surtin contents de Müs».
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