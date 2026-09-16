El GALP Costa Brava celebra deu anys de suport al sector marítim i pesquer gironí
L’acte, a l’Estartit, reconeixerà quatre projectes d’economia blava i lliurarà el segell Peix de Llotja a establiments del territori
El GALP Costa Brava celebrarà aquest dijous a l’Espai Medes de l’Estartit els seus deu anys de trajectòria amb un acte que reunirà representants institucionals, professionals del sector marítim i pesquer, agents del territori i emprenedors vinculats a la Costa Brava.
La trobada servirà per fer balanç d’una dècada de projectes vinculats al litoral gironí i per presentar algunes de les iniciatives que el grup vol continuar impulsant els pròxims anys. Durant aquests deu anys, el GALP ha centrat la seva activitat en l’acompanyament de projectes relacionats amb el sector pesquer, l’economia blava i el desenvolupament del territori marítim.
Un dels eixos de l’acte serà el reconeixement de nous projectes empresarials. En col·laboració amb CaixaBank, es lliuraran els diplomes Terra d’Oportunitats 2026 a quatre iniciatives vinculades a l’economia blava. Aquest reconeixement pretén impulsar l'emprenedoria, crear ocupació en l'àmbit marítim i pesquer, i contribuir a la diversificació econòmica i la preservació del patrimoni cultural i natural del territori.
Entre els premiats hi ha Pirates Cap de Creus, que aposta per un model de turisme blau, exclusiu i desestacionalitzat en col·laboració amb el sector pesquer. També ha estat reconegut el projecte Clemente Oliveira Gonzalez, un projecte que garanteix el futur de la pesca artesanal d'arts menors al parc natural mitjançant la inversió en nova maquinària i sistemes de maniobra a bord. El tercer projecte guardonat és Barca Núria, que proposa sortides guiades per un biòleg combinades amb la mirada del pescador, de manera que l'excursió es transforma en una lliçó que fomenta el respecte pel medi marí. Finalment, completa la llista el Centre d'Immersió Port de la Seva, que ha renovat els seus equips per millorar la qualitat de l'aire, la seguretat i l'eficiència dels serveis que ofereix als practicants del busseig.
La jornada també comptarà amb el testimoni d’un dels projectes distingits en l’edició del 2025, que explicarà l’evolució de la iniciativa després d’haver rebut aquest reconeixement.
Impuls al peix de les llotges catalanes
La commemoració servirà també per lliurar el segell Peix de Llotja, una iniciativa impulsada pels diferents GALP de Catalunya per identificar els establiments que treballen amb peix fresc, local i de temporada procedent de les llotges catalanes.
El distintiu busca facilitar als consumidors la identificació dels restaurants que utilitzen aquest producte i, alhora, donar visibilitat a la feina de les confraries i dels pescadors del litoral català.
L’acte acabarà amb una fotografia conjunta dels emprenedors reconeguts amb els premis Terra d’Oportunitats, els restauradors que rebran el segell Peix de Llotja, representants institucionals i membres de la junta del GALP Costa Brava.
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