I després de les vacances què? Nous reptes, nous propòsits i per què no, nou habitatge. És el moment idoni per fer-te amb una oportunitat immobiliària. Si et trobes en recerca d'habitatge amb idea de tenir-la a la tornada de les vacances, podem ajudar-te amb aquesta selecció de pisos en venda a Sant Feliu de Guíxols, ideals, moderns i a l'espera de nous propietaris. Vols ser un dels privilegiats?

PIS A SANT FELIU DE GUÍXOLS DE 3 DORMITORIS

Immoble amb distribució convencional i perfecta. A l'entrar accedim a la cuina amb safareig , ampli saló-menjador amb sortida a balcó i al distribuïdor de les habitacions i el bany. Dues habitacions dobles i una individual.

Juntament amb l'apartament s'ofereix una plaça de pàrquing.

Més informació i fotografies a pis en venda a Sant Feliu de Guíxols.

ÀTIC A SANT FELIU DE GUÍXOLS PER 186.000 EUROS

L'habitatge se situa a la segona planta i la terrassa solàrium a la tercera. A la terrassa, tenim una caseta, barbacoa i espai chill out.

Disposa de rebedor amb un armari, ampli saló menjador amb vistes a la muntanya i cuina amb safareig. Les tres habitacions, el bany i el lavabo es comuniquen des del distribuïdor que connecta a la sala-menjador. Aparcament en planta baixa.

APARTAMENT AMB PISCINA A SANT FELIU DE GUÍXOLS

Apartament al conjunt residencial de les Pyramides de Sant Pol, amb piscina comunitària, terrasses solàrium , ascensors i entorn molt tranquil.

La seva distribució és còmoda i molt àmplia. Rebedor amb armari de cortesia, suite amb vestidor i bany complet. El saló menjador té accés a la gran terrassa. La segona suite, amb armaris encastats, té bany complet i sortida a terrassa.

PIS A SANT FELIU DE GUÍXOLS PER 107.000 EUROS

Apartament amb ampli rebedor, 2 habitacions, bany i saló menjador.

L'habitació principal disposa d'armari encastat i sortida a balcó. El bany ha estat reformat i es va retirar la banyera per fer-li una dutxa d'obra. Totes les finestres de l'apartament són d'alumini amb doble vidre i les persianes elèctriques.

