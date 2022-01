Trobar habitatges amb descomptes de fins a 50.000 euros és una gran notícia per a tots aquells que busquin un pis en venda a Girona. Hem sortit a la recerca d'aquestes ofertes, a diferents barris de la capital i aquestes són les oportunitats que hem trobat.

Gran pis de 5 dormitoris a L'Eixample

Aquest immoble és ideal si necessites espai per a tota la família, ja que consta de 5 dormitoris, un gran saló menjador i una cuina amb office.

Preu: 315.000 euros.

Més informació i fotografies en pis en venda rebaixat a Girona.

Pis reformat i rebaixat al centre de Girona

En aquest habitatge completament reformat, amb cuina moblada, trobaràs un pis de 64 metres, molt ben distribuïts i preparat per rebre els teus mobles. La seva rebaixa és de 15.000 euros, per utilitzar-los en sofàs nous, un bon matalàsr, decoració, etc.

Preu: 125.000 euros.

Més informació i fotografies en pis en venda rebaixat a Girona.

Vols un pis amb piscina a Santa Eugènia i anaves just de pressupost? Ara tenim la solució

15.000 euros de descompte és el benefici que obtens en adquirir aquest habitatge, ja que el seu preu ha estat recentment rebaixat. El pis és bonic, està en perfecte estat, té piscina i zones enjardinades comunitàries, bones comunicaciones, llum natural, etc. Disposa de 3 dormitoris, 2 banys, cuina americana, balcó, calefacció gas natural i terres de parquet.

Preu: 205.000 euros.

Més informació i fotografies en pis en venda rebaixat a Girona.

Dúplex a Santa Eugènia de 120 m2 per només 136.000 euros

Ho vull! És el que diràs quan vegis aquest dúplex amb espectaculars vistes, tres habitacions, dues cambres de bany, saló-menjador, balcó i cuina. Hi ha tot tipus de serveis a la zona com ara escoles, botigues, comerços i centres de salut.

Preu: 136.000 euros.

Més informació i fotografies en pis en venda rebaixat a Girona.

Apartament al centre de Girona per 108.000 euros

L´edifici té recepció les 24 hores, biblioteca, gimnàs, servei d´infermeria i metge, cafeteria i restaurant, així com altres serveis personalitzats. Adore Girona és un complex d'apartaments especialment pensat per a persones majos de 55 anys que aprecien els avantatges de comptar amb una extensa gamma de serveis hotelers i de salut, que els hi proporcioni un ampli nivell de benestar, seguretat i independència.

Preu: 108.000 euros.

Més informació i fotografies a pis en venda rebaixat a Girona.