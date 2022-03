Quan disposem d'un pressupost ajustat per a l'adquisició d'un habitatge intentem agrupar un conjunt de característiques, com ara metres quadrats disponibles, qualitats, ubicació, etc., pel preu més baix possible. No és fàcil, però avui hem aconseguit aquests quatre pisos barats en venda a Girona perquè la recerca et resulti molt més fàcil.

Pis de dos dormitoris, completament moblat, llest per fer la mudança L'habitatge es troba situat a pocs minuts del centre de Girona. Compta amb una reforma recent, saló-menjador, cuina americana, dos dormitoris, cambra de bany, terrassa i excel·lents qualitats. L'habitatge compta amb finestres d'alumini, persianes de pvc, terres de gres, instal·lació de calefacció per gas natural i armaris de paret. Preu: 115.000 euros . Més informació i fotografies a pis en venda a Girona. Ets un inversor i busques una propietat amb rendibilitat? Aquest és el teu pis L'apartament té uns 50 m², una habitació doble amb armari encastat, bany complet amb dutxa i una sala d'estar amb cuina oberta molt lluminosa que dóna a una bonica terrassa amb molt de sol i vistes. Preu: 108.000 euros. Més informació i fotografies a pis en venda a Girona. Pis de 3 dormitoris per tan sols 105.000 euros L´immoble es troba completament reformat, a prop del centre de salut CAP i la piscina municipal. Consta de tres dormitoris (2 dobles i 1 individual), un bany amb banyera, cuina independent amb safareig, un traster comunitari i saló menjador amb sortida a balcó. Preu: 105.000 euros. Per a més informació i fotografies a pis en venda a Girona. Pis barat i amb terrassa a Santa Eugenia L'immoble compta amb una gran terrassa de 25m2 i està molt ben situat a prop de col·legis, centre de salut CAP, piscina municipal, mercat, autobús, bars, supermercats. Consta de tres dormitoris dobles, un bany amb banyera, cuina independent amb sortida a la terrassa i saló. Preu: 96.500 euros Més informació i fotografies a Pis en venda a Girona.