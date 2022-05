Després de molts anys a Girona, els experts immobiliaris de Finques Colomé ens han presentat un nou concepte d’agència que arriba per revolucionar la manera de treballar. Un local adaptat als nous temps, en una situació privilegiada, que sumat al seu altre local també a Girona, fan que els seus serveis arribin a un nombre més gran de persones.

En aquest nou espai immobiliari, situat al número 1 del carrer Migdia de Girona, ens trobarem amb una manera diferent d’acompanyar-nos durant totes les gestions a la compra/venda immobiliària en què es prioritza el tracte personalitzat i l’atenció al client.

Però què és tot això de la Store? L’equip de Finques Colomé ens proposen un espai relaxat, que convida a conversar, deixar-nos assessorar i acompanyar-nos durant tot el procés pels seus professionals del sector immobiliari. Tres comercials en plena disposició per nosaltres de dilluns a dissabte o amb cita prèvia per una atenció més acurada.

Amb més de 25 anys d’experiència i amb oficines també al número 37 del carrer de la Rutlla, en aquest nou i cèntric espai han trobat la fórmula per transmetre confiança i seguretat plena, durant un procés que no sol ser fàcil, però després de l’experiència surts amb la tranquil·litat d’estar en bones mans.

En tot moment preval l’atenció humana i propera, oferint-te diferents perspectives a allò que planteges i fins i tot treballant junts per trobar la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.

A la Store no et veuran com un negoci, veuen persones, sentiments, necessitats, una manera diferent de gestió immobiliària que va més enllà del simple tràmit, busca potenciar el tracte humà, en un sector habitualment fred i distant. Un «showroom» per mostrar amb detall i destacar de forma individual tots els seus productes. En aquest nou espai els temps funcionen a un altre ritme. Ressalten la pausa, l’escolta activa i l’atenció permanent, l’empatia i la discreció.

Des d’un pis de lloguer, una plaça de pàrquing, promocions d’obra nova, una casa a l’Empordà o la Costa Brava, treballen amb un ampli ventall de possibilitats per poder oferir solucions per a tothom.

Una de les principals característiques d’aquest nou servei és la possibilitat de tenir un «personal shopper» al que, després d’una breu entrevista remarcant el que busquem, iniciarà el procés de recerca del nostre habitatge ideal. Una opció singular per a inconformistes o aquells qui busquen immobles molt específics, o simplement no disposen del temps necessari per a la cerca d’un habitatge ajustat a les seves necessitats.

Les opcions són moltíssimes i ben segur que ens ajudaran a trobar allò que busquem i que millor s’adapta a nosaltres i tot de la mà d’un gran equip de professionals amb àmplia i contrastada experiència i en constant formació per no quedar mai enrere.

Destaquen també les visites virtuals on pots veure els diferents productes habitacionals sense moure’t i així estalviar-te temps en visites a l’hora de trobar allò que estàs cercant. També t’ofereixen la creació d’aquest tipus de tours si el que busques és vendre el teu habitatge i així agilitzar el procés permetent visites virtuals de manera remota al teu habitatge a qualsevol hora i dia i minimitzant possibles molèsties.

Guanyes en temps, tranquil·litat i seguretat

Aquesta nova opció al nº 1 del carrer Migdia de Girona té tot el que necessites per ser el nou referent en la manera de fer les coses i un punt de visita obligada per aquells que estan pensant a adquirir o vendre un habitatge de manera segura, ràpida i amb totes les garanties, la Store és la nova immobiliària de proximitat, on la paraula client perd el significat, on el procés de vendre i comprar un immoble passa a ser un acompanyament, humanitzat i amb ganes de no perdre mai el vincle que es crearà.