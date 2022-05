Salons amplis, llits balinesos al jardí, una «infinity pool», una terrassa amb vista al port en una ciutat de la costa del Mediterrani. Parets amb finestrals, banyera, gimnàs... Comoditats d’una casa de milions d’euros estan ara a l’abast de ciutadans de classe mitjana o mitjana-alta gràcies a la copropietat de luxe.

Els interessats en aquesta nova modalitat de compra podran gaudir d’un habitatge durant, almenys, sis setmanes a l’any pel preu de compra d’un apartament en una zona de platja gentrificada. Això sí, han d’estar disposats a compartir-la la resta de mesos, és a dir, a entrar en una copropietat.

La idea d’aquesta mena de compra-venda la va portar a Espanya Pacaso, una start-up nordamericana a finals de 2021, i aquest any, ha entrat un nou competidor en el sector, l’espanyola Dalima. Aquestes companyies ofereixen comprar una acció d’una propietat, des d’una vuitena part fins a la meitat, per a poder gaudir d’un espai de luxe entre 44 i 176 dies cada any. De moment, només ofereixen finques a Marbella, la costa valenciana i Eïvissa.

Encara que la copropietat no sigui una pràctica nova, Pacaso i Dalima plantegen una sèrie de «regles, normes, drets i obligacions que es respecten perquè tot funcioni perfectament» i no sorgeixin conflictes entre els compradors. «La pràctica de la copropietat és alguna cosa que podem fer diversos amics si ens comprem una casa i ens organitzem. El que vèiem era una manera de fer-ho més automatitzat, d’utilitzar la tecnologia i que hi hagués una sèrie de regles que permetés que aquest grup d’amics, després d’això, continuessin sent amics», afirma Ignacio Alonso, relacions corporatives a Europa de Pacaso.

La copropietat no és multipropietat, la manera de compartir habitatges vacacionals tan freqüentada des de fa dècades a Espanya. Es tracta d’un concepte diferent per diverses raons, explica Galder Kabiketa, un dels socis fundadors de Dalima. Si en un moment donat un dels propietaris no pot utilitzar la casa durant les setmanes que li corresponien, pot regalar aquests dies en el seu xalet a un amic o llogar l’habitatge durant aquestes dates.

Aquest tràmit es gestiona des de l’app mòbil de Dalima. «Les multipropietats solien ser apartaments en complexos hotelers amb llicència de lloguer vacacional. Dalima gestiona el lloguer vacacionals quan no és aprofitat pel propietari a través de la seva aplicació i col·loca un anunci en les plataformes en les quals es busquen els lloguers vacacional», tipus Airbnb o Booking, assegura Gabiteka.

I, com hi ha la possibilitat que el propietari es cansi d’anar sempre de vacances a una mateixa casa, té la llibertat per a vendre la seva part i buscar un habitatge millor o aconseguir benefici després d’un temps gaudint de la casa. Per a evitar l’especulació, totes dues companyies imposen un compromís mínim d’un any com a copropietaris de l’habitatge abans de disposar-se a vendre la seva part.

Una vegada transcorregut aquest període, poden anunciar la seva participació en una agència immobiliària, encara que «a vegades la gent no entén el model i els pot costar molt vendre’l», assenyala Alonso.

La segona opció és vendre-la directament ells, si la vol «el seu germà o el seu amic, és traspasable al preu que el propietari decideixi». L’última via és oferir-la a través de les plataformes de Dalima i Pacaso.