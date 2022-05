El pressupost destinat per comprar un habitatge de segona mà a Girona s’ha incrementat un 37% respecte de fa cinc anys (2016), segons les conclusions d’un estudi de Fotocasa.

Durant el 2021, els residents del municipi van destinar prop de 60.000 euros en l’entrada de l’adquisició d’un habitatge de 80 metres quadrats. D’aquesta manera, fa cinc anys s’havia de donar una entrada de 41.466 euros (1.718 €/m2) davant els 56.918 euros als quals van haver de desembutxacar els gironins per comprar una casa (2.372 €/m2).

Segons l’estudi, Girona és la capital catalana on més ha pujat el preu per adquirir un habitatge de 80 m2 durant els últims cinc anys. Barcelona és la capital on més cara és l’entrada d’una casa (4.326 €/m2), ja que costa 103.824 euros i suposa una pujada d’un 12% respecte de 2016), i per ordre venen Girona, Tarragona (1.642 m2), on es destina 39.417 euros, un 7% més); i en últim lloc Lleida (1.190 €/m2), on es donava una entrada de 28.560, un 4% més).

L’estudi «Pressupost per la compra d’un habitatge a Espanya 2021» també ha calculat la resta de municipis de la província gironina. Olot és el municipi català més afectat per les variacions del pressupost per pagar l’entrada d’un habitatge de segona mà, ja que el pressupost s’ha disparat un 53% durant els últims cinc anys. És a dir, per un habitatge de 80 metres (1.068 €/m2) es donava una entrada de 25.633 euros, mentre que el 2021 (1.634 €/m2) se’n destina 39.217 euros.

En una llista dels 120 municipis catalans més afectats per l’increment dels preus durant el període 2016-2021, hi ha un total de divuit municipis gironins. L’estudi, però, només té en compte els habitatges de 80 metres quadrats.

Roses és la segona ciutat gironina més afectada i la setena en l’àmbit català. En aquest municipi , el preu per un habitatge de 80 metres (2.817 €/m2) ell preu s’ha disparat un 37% i es donava 67.616 euros d’entrada. La variació és idèntica a la de Girona, on el pressupost necessari és més de deu mil euros inferior de mitjana.

Palafrugell ve darrere, amb un increment d’un 26% amb un pressupost de 45.152 euros i 1.881 €/m2; i Calonge pren la cinquena posició a la província amb una pujada d’un 23%, un pressupost de 71.295 euros i un preu de 2.971 €/m2.

Per comprar un habitatge a Castelló d’Empúries es va donar de mitjana una entrada de 62.017 euros, un augment d’un 23%. Castell-Platja d’Aro, que és el municipi gironí on es necessita un pressupost més elevat per adquirir un habitatge, va patir una variació d’un 22% i el pressupost necessari d’una entrada va ser de 83.591 euros i un preu per metre quadrat de 3.483 euros.

Després venen Palamós, amb un pressupost de 61.802 euros i un increment d’un 18%; Cassà de la Selva, on de mitjana es va pagar 33.896 euros, un 13% més; i en desena posició hi ha Llagostera, on es paga 34.620 euros d’entrada, un 13% més.

Només hi ha dos municipis gironins on la variació ha sigut negativa: Tossa de Mar, on es va pagar 61.218 euros de mitjana per una entrada, un 4% menys; i Ripoll, on el pressupost va ser de 25.993, un 6% menys.

Sant Cugat, la ciutat més cara

Sant Cugat del Vallès és el municipi català on més cara és l’entrada d’un pis de segona mà de 80 metres quadrats, segons les conclusions de l’estudi. El pressupost el 2021 era de 107.176 euros, un 33% més que el 2016, quan es necessitava un estalvi de 80.409 euros.