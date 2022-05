La compravenda d’habitatges es va disparar un 24% al febrer respecte al mateix mes de 2021, fins a les 53.623 operacions. Es tracta de la xifra més gran registrada des d’abril de 2008 i suposa també la millor dada en un mes de febrer des d’aquest mateix exercici.

Les dades les recull l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat (ETDP) publicada aquest mes, que confirma que la compravenda d’habitatges encadena dotze mesos consecutius de taxes positives. Malgrat l’avanç interanual de febrer, la tendència continua avançant cap a la moderació que ja va experimentar al gener sobre desembre; en el segon mes de l’any les operacions van retrocedir set punts respecte al creixement experimentat en el primer.

El repunt interanual es va deure a l’increment de les operacions sobre habitatges nous (+9,2%, fins a les 10.921 operacions) però sobretot a l’augment de la compravenda de pisos de segona mà (+28,4%, fins a sumar 42.702 transaccions). Segons l’INE, el 92,1% dels habitatges transmesos per compravenda en el segon mes de l’any van ser habitatges lliures i el 7,9%, protegides. En concret, la compravenda d’habitatges lliures va pujar un 25,5% interanual al febrer, fins a les 49.371 operacions, mentre que la de protegides va avançar un 9%, sumant en total 4.252 operacions.

Per regions, la majoria de compravendes d’habitatges per cada 100.000 habitants va tenir lloc el febrer a La Rioja (201), Comunitat Valenciana (199) i Andalusia (163). En valors absoluts, Andalusia va ser la regió on més operacions sobre habitatges es van realitzar, amb 10.978 compravendes, seguida de Comunitat Valenciana (7.986), Catalunya (7.934) i Madrid (7.610). Aquest mes, només la comunitat de Navarra va retallar el nombre de compravendes d’habitatges respecte al mateix mes de 2021, amb un descens del 4,6%, mentre que la resta de regions el van incrementar. Els majors repunts interanuals es van donar a Canàries (+52,2%), La Rioja (+46,3%), Balears (+42,2%) i Comunitat Valenciana (+35,6%), mentre que els menors van correspondre a Astúries (+8%) i Galícia (+8,8%).