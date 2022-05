La sostenibilitat, la digitalització i la industrialització són els tres eixos que marcaran el rumb del sector de la indústria de l’edificació. Per aconseguir-ho, s’ha celebrat el Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 (Rebuild 2022), on es va abordar les claus de futur del sector, i on es va posar de manifest els dos grans reptes als quals s’enfronta la indústria: la formació i l’atracció de talent.

La indústria necessita nous professionals amb celeritat, ja que l’arribada dels fons Next Generation està impulsant altre cop la construcció, i sobretot la rehabilitació. La directora de projectes europeus de GBCe va assenyalar que «per acomplir aquest repte de rehabilitació, necessitem cobrir uns 700.000 llocs de feina d’aquí a 2026, i per això, necessitem atraure a la població jove i femenina. És necessari actuar de manera molt més profunda i sistèmica».

l és que la incorporació de la dona al sector de la construcció ha sigut un dels temes més candents l’hora de parlar d’ocupació. Les dades reflecteixen que el percentatge de dones al sector de l’edificació arriba al 10,1%, tot i que segons Carolina Rosa, propietària de Grup Immobiliària Roca, «encara anem per darrere si ho comparem amb altres indústries». Roca va assenyalar que «on es necessita paritat és als alts nivells de direcció», un aspecte sobre el qual Díez va afegir que «hem de treballar per superar aquestes barreres d’estereotips de gènere i col·locar les dones a qualsevol estadi de la cadena de valor i de l’empresa».

Hi ha altres qüestions fonamentals que cal abordar en aquesta indústria, com ara la necessitat de fer una aposta per la transformació digital. Així ho va expressar la Directora General d’Asla Green Solutions, Patrizia Laplana, que va indicar que d’aquesta manera es podrà captar segments de població més jove. «Aquesta indústria és una de les que més ha trigat a aplicar solucions de digitalització i és precisament la tecnologia la que contribueix a fer més interessant i atractiu el sector, sobretot pels joves».

Per la seva banda, Daniel Barragán, secretari General de CCOO d’habitatge i vicepresident Fundació Laboral de la Construcció, va posar el focus en la lluita contra la sinistralitat laboral com a factor per fer més atractiva la construcció. Així, va explicar que «s’ha de millorar les condicions i reduir l’accidentalitat. Si no som capaços de tenir obres rendibles i on el personal se senti segur, tindrem un problema». Sobre això, Juan Carlos Cabrero, Director del Curs de Tècnic Especialista en construcció Industrialitzada del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid, va dir que el sector de la construcció és líder en sinistralitat laboral i que per solucionar aquest assumpte, la industrialització i la digitalització són una solució.

La manca d’especialització per part dels candidats és un altre dels grans problemes: «als aspirants els falta formació i tenen moltes carències, necessitem perfils més especialitzats», va declarar Ignacio Miyar, consultor d’HR especialitzat en industrialització, digitalització i Eficiència Energètica.

Per últim, un altre dels temes que va abordar la cimera va ser la generació sènior. Begoña Bravo, coordinadora Aèria d’Integració i Inclusió de la Fundació Adecco, suggereix aposta per un reciclatge laboral per assumir noves posicions de treballadors de més de 45 anys que van patir la crisi del 2008.